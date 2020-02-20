«Аэрофлот» вводит невозвратный тариф в классах «комфорт» и «бизнес»
С 4 марта билеты «Аэрофлота» в комфорт- и бизнес-классе можно будет купить по сниженным ценам, но без возможности вернуть деньги при сдаче билета, говорится в сообщении авиаперевозчика. Тарифы будут распространяться и на дочерние компании группы – «Россию» и «Аврору».
В рамках нового тарифа пассажиры бизнес-класса смогут воспользоваться традиционными преимуществами – выбором места в салоне и доступом в зал повышенной комфортности в российских и международных аэропортах. В стоимость билета также включен провоз ручной клади и одного места багажа весом не более 32 кг. Комфорт-класс также позволяет выбрать место в салоне, вес багажа должен быть не более 23 кг.
Участники программы «Аэрофлот бонус» платинового, золотого и серебряного уровней и программ лояльности часто летающих пассажиров альянса SkyTeam уровней Elite и Elite Plus по-прежнему смогут взять на борт дополнительный багаж в соответствии со своим статусом в программе, уточнили в пресс-службе.
На конец 2018 г. у «Аэрофлота» было свыше 78 000 обладателей золотых карт и 8000 – платиновых. Всего участников программы «Аэрофлот бонус» – 9,3 млн человек.