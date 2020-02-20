«Аэрофлот» вводит невозвратный тариф в классах «комфорт» и «бизнес»

В рамках нового тарифа пассажиры бизнес-класса смогут воспользоваться традиционными преимуществами – выбором места в салоне и доступом в зал повышенной комфортности в российских и международных аэропортах. В стоимость билета также включен провоз ручной клади и одного места багажа весом не более 32 кг. Комфорт-класс также позволяет выбрать место в салоне, вес багажа должен быть не более 23 кг.