BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций
Французская компания BlaBlaCar перестала работать в Крыму из-за санкций Евросоюза, сообщили «Интерфаксу» в техподдержке сервиса. Теперь желающим найти попутчика для поездок по территории Крымского полуострова BlaBlaCar выдает сообщение «К сожалению, сервис недоступен в этом регионе». В компании не уточнили конкретную дату прекращения обслуживания Крыма, но, по данным пользователей соцсетей, BlaBlaCar перестал работать на территории республики 12 февраля.
BlaBlaCar еще пожалеет о своем уходе из Крыма, заявил в интервью «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. По его словам, сервис потерял шанс развиваться, решив прекратить работать на «одном из популярнейших направлений для поездок», а для региона уход BlaBlaCar никаких потерь не несет из-за «огромного количества» альтернативных платформ. В связи с санкциями в Крыму также не работают сервис онлайн-заказа «Яндекс.Такси» и ряд других приложений, отмечает издание.
BlaBlaCar основан во Франции в 2006 г. Сервис работает в 22 странах. По его собственным данным, в России, где он работает с 2014 г., у него около 20 млн пользователей.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. после регионального референдума. Украина результаты голосования не признает и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Соединенные Штаты и страны Евросоюза назвали присоединение Крыма к России аннексией и ввели санкции против сотен компаний, бизнесменов и политиков. В декабре 2019 г. Совет ЕС продлил еще на шесть месяцев действующие экономические санкции против России.