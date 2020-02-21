BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций

BlaBlaCar еще пожалеет о своем уходе из Крыма, заявил в интервью «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. По его словам, сервис потерял шанс развиваться, решив прекратить работать на «одном из популярнейших направлений для поездок», а для региона уход BlaBlaCar никаких потерь не несет из-за «огромного количества» альтернативных платформ. В связи с санкциями в Крыму также не работают сервис онлайн-заказа «Яндекс.Такси» и ряд других приложений, отмечает издание.