Revolut привлекла рекордные для европейского финтеха $500 млн инвестиций

Сторонский – выходец из России. Revolut он запустил в 2015 г., в том же году стартап безуспешно пытался выйти на российский рынок. В 2019 г. компания снова начала работать в России. Штаб-квартира Revolut находится в Великобритании. В сентябре прошлого года Reuters сообщал, что Revolut в ближайшее время заработает еще в семи странах, в том числе в США, Бразилии и Японии. Как пишет FT, Revolut является последним в череде британских банковских стартапов, которые завершат привлечение инвестиций в ближайшее время. Британские власти приветствовали привлечение инвестиций как вотум доверия к финансовому сектору на фоне опасений, связанных с Brexit.