WSJ: борьба с пластиком возвращает популярность стеклянной таре

По данным консалтинговой компании Beverage Marketing Corp., сегодня только 1% американской соды продается в стеклянных бутылках – по сравнению с почти 58% в 1975 г. Доля пластиковых упаковок лимонада в США тем временем выросла с нуля до 32,5%. Но пластик сейчас теряет привлекательность для некоторых потребителей, и такие компании, как Nestlé SA, PepsiCo Inc. и Unilever PLC, начинают исследовать использование многоразовой упаковки и альтернативных материалов. В США впервые за последние 12 лет возводится новый завод по производству стеклотары стоимостью $123 млн, его строит Arglass Yamamura LLC в штате Джорджия. Крупнейший в мире производитель стеклянной тары Perrysburg из штата Огайо впервые за последние 20 лет по-крупному ($60 млн) инвестирует в строительство новой печи на своем французском заводе. Стеклодувы также вкладывают средства в новые технологии, чтобы быстро менять цвета и формы стеклянной тары, с целью привлечь крафтовый сегмент рынка и малый бизнес, пишет WSJ.