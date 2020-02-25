WSJ: борьба с пластиком возвращает популярность стеклянной таре
Спрос на использование стекла в качестве материала для упаковки может снова вырасти на фоне борьбы с одноразовым пластиком, пишет The Wall Street Journal. Производители стеклянной тары надеются, что растущее беспокойство по поводу воздействия одноразового пластика на окружающую среду остановит многолетний спад в использовании их бутылок и банок. Но для этого им надо наладить процесс переработки стеклянной упаковки, который пока играет против экологичности этого материала, отмечает издание.
По данным консалтинговой компании Beverage Marketing Corp., сегодня только 1% американской соды продается в стеклянных бутылках – по сравнению с почти 58% в 1975 г. Доля пластиковых упаковок лимонада в США тем временем выросла с нуля до 32,5%. Но пластик сейчас теряет привлекательность для некоторых потребителей, и такие компании, как Nestlé SA, PepsiCo Inc. и Unilever PLC, начинают исследовать использование многоразовой упаковки и альтернативных материалов. В США впервые за последние 12 лет возводится новый завод по производству стеклотары стоимостью $123 млн, его строит Arglass Yamamura LLC в штате Джорджия. Крупнейший в мире производитель стеклянной тары Perrysburg из штата Огайо впервые за последние 20 лет по-крупному ($60 млн) инвестирует в строительство новой печи на своем французском заводе. Стеклодувы также вкладывают средства в новые технологии, чтобы быстро менять цвета и формы стеклянной тары, с целью привлечь крафтовый сегмент рынка и малый бизнес, пишет WSJ.
Изготовители стеклянной тары утверждают, что их продукт, сделанный из песка, полностью натурален, пригоден для бесконечной переработки и многократного использования. Стекло является единственным широко используемым материалом для упаковки пищевых продуктов, который в минздраве США считают «общепризнанно безопасным», и предлагает более длительный срок хранения для многих продуктов питания и напитков, потому что менее проницаем, чем пластик, отмечает издание.
Но преимущество стеклянной упаковки для сохранения окружающей среды небесспорно. Стеклянные контейнеры часто ломаются, и их тяжело транспортировать, что приводит к увеличению потребления топлива. По данным американского Агентства по охране окружающей среды, в США около двух третей стеклянных контейнеров не перерабатывается, тогда как в Европе, по данным Европейской федерации контейнерного стекла, перерабатывается более 75% стеклянной упаковки. Количество заводов по производству стеклотары в США упало на 65% с 1983 г., сообщает WSJ.
«Долгое время существовало мнение, что стекло перерабатывается, но на самом деле это не так», – сказал изданию руководитель отдела твердых отходов в Арлингтоне (штат Вирджиния) Эрик Грабовски. По его словам, стеклянные контейнеры округа долгое время оказывались на свалках, потому что не были достаточно чистыми, чтобы их могли купить переработчики мусора.
Несмотря на усилия отрасли, доля выпуска новых напитков в США в стекле упала в прошлом году до 25 с 37% в 2015 г., по данным исследовательской компании Mintel. «Существует возможность извлечь выгоду из негативной реакции на одноразовый пластик, но это очень сложно», – сообщил WSJ генеральный директор Anchor Glass Container Corp из Тампы Нипеш Шах.