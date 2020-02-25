РЖД выйдет из проекта модернизации путей в Иране из-за санкций США

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий список секторов иранской промышленности, участие в которых является поводом для введения санкций. С 10 января ограничительные меры могут быть введены за торговлю или владение предприятиями Ирана в секторах тяжелой промышленности, добычи ископаемых и текстильного производства. Санкции был расширены в ответ на запуск баллистических ракет по базам США. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что решение должно «лишить [иранский] режим ресурсов, которые позволяют ему вести деструктивную внешнюю политику».