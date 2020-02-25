РЖД выйдет из проекта модернизации путей в Иране из-за санкций США
Структура РЖД выйдет из совместного проекта с госкомпанией «Железные дороги Ирана» (IRIR) из-за угрозы попасть под санкции со стороны США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проспект к готовящимся к выпуску еврооблигациям. Группа компаний «предпринимает шаги по выходу» после того, как Соединенные Штаты 10 января расширили условия применения санкций к компаниям, вкладывающимся в иранскую экономику.
В 2017 г. РЖД подписала соглашение об электрификации участка железной дороги Гармсар — Инче Бурун протяженностью 495 км. Россия выражала готовность предоставить до 1 млрд евро на развитие проекта в форме экспортного кредита. Договор также подразумевает электрификацию подходов к портам Амир-Абад и Торкеман и городу Горган и поставку российской техники и материалов.
В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий список секторов иранской промышленности, участие в которых является поводом для введения санкций. С 10 января ограничительные меры могут быть введены за торговлю или владение предприятиями Ирана в секторах тяжелой промышленности, добычи ископаемых и текстильного производства. Санкции был расширены в ответ на запуск баллистических ракет по базам США. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что решение должно «лишить [иранский] режим ресурсов, которые позволяют ему вести деструктивную внешнюю политику».