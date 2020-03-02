Российский завод Nissan сократит производство
Завод Nissan в Санкт-Петербурге на несколько месяцев перейдет на работу в одну смену из-за падения спроса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Сроки перехода на работу в одну смену не называются. Как долго автопроизводитель планирует работать в таком режиме, также неизвестно.
В компании подчеркнули, что переход завода на одну смену не связан с коронавирусом. При этом в начале прошлого месяца производитель допускал возможные проблемы с поставками комплектующих из Китая, однако сейчас их нет, отмечает газета.
Завод Nissan в Петербурге – единственный в России, производящий модели X-Trail, Qashqai и Murano. В 2019 г. завод сократил выпуск на 7,4% до 52 300 автомобилей. Большая часть производства приходится на кроссовер Qashqai – его выпуск вырос на 3% до 27 300 машин, сообщал «Автостат» со ссылкой на данные компании. Частично продажи Nissan поддерживают закупки модели Qashqai в парки каршеринга, рассказали источники «Коммерсанта» среди автодилеров.