Российский завод Nissan сократит производство

Завод Nissan в Санкт-Петербурге на несколько месяцев перейдет на работу в одну смену из-за падения спроса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Сроки перехода на работу в одну смену не называются. Как долго автопроизводитель планирует работать в таком режиме, также неизвестно.