«Газпром» отменил зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса

Руководство «Газпрома» и его дочерних компаний отменило зарубежные командировки сотрудников, пишет РБК со ссылкой на сотрудников холдинга и двух сотрудников ключевой «дочки», связанной с экспортом газа. Исключением являются поездки, отдельно согласованные с руководством «Газпрома». Помимо этого персоналу компании рекомендовано временно отказаться от частных поездок за границу. Ограничения на командировки введены со 2 марта из-за распространения в мире коронавируса нового типа, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение, разосланное руководителям дочерних компаний холдинга.