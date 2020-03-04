«Газпром» отменил зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса
Руководство «Газпрома» и его дочерних компаний отменило зарубежные командировки сотрудников, пишет РБК со ссылкой на сотрудников холдинга и двух сотрудников ключевой «дочки», связанной с экспортом газа. Исключением являются поездки, отдельно согласованные с руководством «Газпрома». Помимо этого персоналу компании рекомендовано временно отказаться от частных поездок за границу. Ограничения на командировки введены со 2 марта из-за распространения в мире коронавируса нового типа, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение, разосланное руководителям дочерних компаний холдинга.
Источники РБК сообщили, что сотрудники «Газпрома» получили письмо за подписью зампредседателя правления «Газпрома» Сергея Хомякова. Причины отмены в письме не объяснялись. Сотрудников, которые вне рабочих целей отправлялись за границу, по возвращении на работу компания просит посетить врача.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Газпрома».
В конце февраля РЖД ограничила зарубежные командировки сотрудников из-за распространения коронавируса, передавал ТАСС со ссылкой на телеграмму заместителя гендиректора госкомпании Дмитрия Шаханова.
Вспышка коронавируса нового типа началась в конце декабря в китайском городе Ухане. По последним данным, число заразившихся в Китае превысило 80 000 человек, более 3000 человек умерли от осложнений, вызванных вирусом. За пределами Китая зафиксировано свыше 10 000 случае заболевания, из них более 160 закончились летальным исходом.