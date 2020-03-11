«Коммерсантъ» узнал о сокращении запасов устройств Apple в России

Резкое повышение спроса на технику Apple привело к сокращению складских запасов iPhone и к проблемам с розничной доступностью iPad, часов Apple Watch и наушников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных розничных продавцах Apple. Рост спроса на продукцию Apple в последнюю неделю был выше ожидаемого, даже принимая в учет праздники. В сети магазинов «Билайн» в понедельник 9 марта спрос на них был на 49% выше, чем за неделю до этого, отметил представитель «Вымпелкома».