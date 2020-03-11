«Коммерсантъ» узнал о сокращении запасов устройств Apple в России
Резкое повышение спроса на технику Apple привело к сокращению складских запасов iPhone и к проблемам с розничной доступностью iPad, часов Apple Watch и наушников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных розничных продавцах Apple. Рост спроса на продукцию Apple в последнюю неделю был выше ожидаемого, даже принимая в учет праздники. В сети магазинов «Билайн» в понедельник 9 марта спрос на них был на 49% выше, чем за неделю до этого, отметил представитель «Вымпелкома».
Текущие запасы телефонов Apple на складах рассчитаны на две-четыре недели, отмечает источник «Коммерсанта», однако обычно компания закладывает запас до двух месяцев. В секторе розничной торговли это связывают с ограничением поставок всего оборудования. В феврале Apple отмечала, что из-за распространения коронавируса в Китае снизит уровень поставок iPhone по всему миру.
В начале года дистрибуторы электроники и розничные магазины столкнулись с аномальным спросом на мобильные телефоны. В январе в России было продано на 19,5% больше устройств, чем годом ранее, отмечает компания-партнер нескольких производителей электроники. Представитель «М.видео-Эльдорадо» отметил, что рост спроса на телефоны в январе-феврале 2020 г. вырос на 30% в денежном эквиваленте и на 43% в штуках.