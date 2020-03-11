Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

В январе в России было продано свыше 3 млн смартфонов – на 19,5% больше, чем в январе 2019 г. Таковы данные компании – партнера нескольких производителей электроники, с ними ознакомились «Ведомости», их подлинность подтвердили менеджер одного из дистрибуторов, а также представитель «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева. В деньгах в январе 2020 г. рынок вырос на 23% – продажи принесли 50,4 млрд руб. Так быстро продажи в январе – феврале не росли уже несколько лет, удивляется Андреева: по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года «М.видео-Эльдорадо» увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях – на 30%.