«Аэрофлот» объявил о снижении цен на билеты

Накануне власти России объявили о новых мерах, направленных на сдерживание распространения коронавируса в России. С 13 марта Россия ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. Российским авиакомпаниям предписано выполнять рейсы только в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж из терминала F «Шереметьево». Выполняя распоряжение властей, «Аэрофлот» приостановил полеты в некоторые города Западной Европы с 13 марта по 30 апреля (в Милан, Венецию, Неаполь, Дюссельдорф, Дрезден и Штутгарт). Авиакомпания вернет пассажирам полную стоимость билетов по этим направлениям.