Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка

Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники. Государственная компания Saudi Aramco активизировала переговоры с нефтеперерабатывающими заводами о дополнительных поставках нефти, уточнили они. По их информации, Саудовская Аравия в первую очередь обращается к потребителям российского сорта нефти Urals. Переговоры, в частности, велись с финской Neste Oil, шведской Preem, французской Total и азербайджанской SOCAR, сообщили источники. Саудовская Аравия предложила им покупать нефть по «очень привлекательным ценам», добавили они. Один из источников рассказал агентству, что трейдер «Лукойла» Litasco и американская Phillips 66 также могут получить дополнительные партии саудовской нефти.