Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка
Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники. Государственная компания Saudi Aramco активизировала переговоры с нефтеперерабатывающими заводами о дополнительных поставках нефти, уточнили они. По их информации, Саудовская Аравия в первую очередь обращается к потребителям российского сорта нефти Urals. Переговоры, в частности, велись с финской Neste Oil, шведской Preem, французской Total и азербайджанской SOCAR, сообщили источники. Саудовская Аравия предложила им покупать нефть по «очень привлекательным ценам», добавили они. Один из источников рассказал агентству, что трейдер «Лукойла» Litasco и американская Phillips 66 также могут получить дополнительные партии саудовской нефти.
«Они стучат во все двери: берите дешево и много. Они разговаривают со всеми покупателями Urals», — заявил агентству источник в крупной нефтяной компании на европейском рынке. Опрошенные Reuters участники рынка сомневаются, что Саудовская Аравия сможет полностью удовлетворить спрос на нефть с поставкой в апреле.
Saudi Aramco рассчитывает поставлять на рынок Европы около 1,5 млн баррелей нефти в сутки сверх запланированного объема, отметил источник агентства.
1 апреля закончится действие соглашения членов организации стран – экспортеров нефти и государств, не входящих в картель (ОПЕК+). Переговоры стран-экспортеров 6 марта завершились провалом, стороны не смогли договориться о продлении или заключении нового соглашения. Россия готова была продлить действующее соглашение о сокращении добычи на 1,7 млн баррелей в сутки, не вводя новых ограничений. Саудовская Аравия, напротив, требовала дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки. После провала переговоров Саудовская Аравия заявила о планах повысить с апреля нефтедобычу до 12,3 млн баррелей в сутки (на 26%).