Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций

Президент рассказал, что обсуждал этот вопрос с топ-менеджерами. Они объяснили, что нанимают большое количество иностранных специалистов, которые эффективно работают и «чего-то стоят на международном рынке труда». По словам Путина, госкорпорации вынуждены выплачивать такую зарплату, при этом соблюдая разницу между уровнем доходов начальников и подчиненных. Нигде в мире, по словам президента, руководитель не получает меньше своих работников. В качестве аналогии он привел пример с зарплатами пилотов гражданской авиации, которые стали получать больше денег из-за того, что авиакомпании начали брать на работу иностранцев. «Вынуждены были повысить им уровень заработной платы под европейские и американские стандарты», – сказал Путин.