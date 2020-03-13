Бизнес попросил отсрочки по госконтрактам на медизделия из-за коронавируса
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко рассмотреть возможность отсрочки по госконтрактам на поставку медицинской продукции и изделий, применяемых для защиты от коронавируса. Об этом пишет портал Medvestnik.ru со ссылкой на члена комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности, президента ассоциации «Здравмедтех» Александра Ручкина и вице-президента, управляющего директора Управления по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями РСПП Виктора Черепова.
Из-за поручений оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом возникает необходимость экстренных поставок, говорится в письме Шохина, которое поступило в Минздрав 12 марта, по данным Medvestnik.ru. Президент РСПП просит правительство разрешить перенос сроков поставок масок, приборов, медицинской одежды и других средств защиты от коронавируса без штрафов и неустоек для исполнителей госконтрактов.
«Из-за срыва контрактов наши компании могут попасть под штрафные санкции и в разряд неблагонадежных поставщиков ФАС», – пояснил изданию Черепов. По его словам, аналогичное предложение направлено по комплектующим в автомобилестроении. В свою очередь Ручкин добавил, что больница, которой компания должна поставить, к примеру, 100 000 масок, юридически обязаны выставить штрафы и пени, если поставщик не исполнил госконтракт в срок. «Но больнице может быть не нужно сразу все 100 000 масок, там согласны: привезите 20 000 в марте, 20 000 в апреле и т. д.», – привел пример член комиссии РСПП.