Бизнес попросил отсрочки по госконтрактам на медизделия из-за коронавируса

«Из-за срыва контрактов наши компании могут попасть под штрафные санкции и в разряд неблагонадежных поставщиков ФАС», – пояснил изданию Черепов. По его словам, аналогичное предложение направлено по комплектующим в автомобилестроении. В свою очередь Ручкин добавил, что больница, которой компания должна поставить, к примеру, 100 000 масок, юридически обязаны выставить штрафы и пени, если поставщик не исполнил госконтракт в срок. «Но больнице может быть не нужно сразу все 100 000 масок, там согласны: привезите 20 000 в марте, 20 000 в апреле и т. д.», – привел пример член комиссии РСПП.