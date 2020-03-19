Вице-президент «Лукойла» назвал катастрофой цену на нефть

Цены на сырье стали снижаться в январе из-за вспышки коронавируса и снижения спроса на топливо. Падение началось 6 марта после того, как Россия и Саудовская Аравия объявили об увеличении добычи и скидках для покупателей, позднее Ирак, Кувейт и ОАЭ снизили стоимость своих предложений. Падение нефти до $25 вечером 19 марта привело к падению рубля по отношению к доллару: курс доллара впервые с февраля 2016 г. превысил 80 руб.