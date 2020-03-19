Вице-президент «Лукойла» назвал катастрофой цену на нефть
Государственные компании, которые лоббировали выход из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, «не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $25», сказал РБК совладелец и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Нынешние цены на нефть, которые накануне вечером снизились до $25, он назвал катастрофическими.
Федун полагает, что если Россия и Саудовская Аравия не договорятся о новых условиях сделки, то цена нефти не поднимется выше $35/баррель, а Россия с 2022–2023 гг. начнет сокращать добычу.
Выход России из сделки ОПЕК+ не обсуждался на встрече нефтяников с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась за несколько дней до объявления о разрыве сделки, рассказал Федун. Разорвав соглашение, Россия и Саудовская Аравия вступили в «войну за истощение», при этом доходы населения США вырастут на 6% из-за прямой зависимости цен на топливо от стоимости нефти, рассказал Федун о внутренних расчетах «Лукойла».
Цены на сырье стали снижаться в январе из-за вспышки коронавируса и снижения спроса на топливо. Падение началось 6 марта после того, как Россия и Саудовская Аравия объявили об увеличении добычи и скидках для покупателей, позднее Ирак, Кувейт и ОАЭ снизили стоимость своих предложений. Падение нефти до $25 вечером 19 марта привело к падению рубля по отношению к доллару: курс доллара впервые с февраля 2016 г. превысил 80 руб.