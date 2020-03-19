«Аэроэкспресс» вслед за авиакомпаниями сделал билеты возвратными
«Мы понимаем, что планы многих пассажиров изменились. В связи с этим "Аэроэкспресс" принял решение возвращать стоимость билетов в полном объеме, если пассажир решил отменить поездку», – приводятся в сообщении компании слова гендиректора «Аэроэкспресса» Алины Бисембаевой. Также компания продлила срок действия всех билетов на «Аэроэкспресс», приобретенных с 1 февраля, до 31 декабря 2020 г. «Если вы уже купили билет на "Аэроэкспресс", вы сможете воспользоваться им в любую необходимую вам дату до конца текущего года – срок его действия автоматически продлен», – рассказала Бисембаева. Ранее билетом на «Аэроэкспресс» можно было воспользоваться в течение 30 дней от даты поездки, указанной при покупке билета.
В начале марта некоторые крупнейшие российские авиакомпании – S7, «Победа» и «Уральские авиалинии» – сделали все билеты, купленные с 5–8 марта, возвратными. S7 и «Уральские авиалинии» решили полностью возвращать деньги при отказе пассажира от путешествия, но с удержанием 1000 руб. за каждый перелет. У «Победы», чтобы иметь возможность при желании вернуть билет, нужно при его покупке сразу заплатить 499 руб. за каждый перелет.
В конце февраля новый китайский коронавирус стал очень быстро распространяться по Европе, главным европейским очагом заразы стала Италия. В начале марта Роспотребнадзор начал включать европейские страны в список неблагоприятных по коронавирусу. С середины марта полеты российских авиакомпаний в Европу, по сути, остановлены, лишь небольшое количество рейсов в некоторые столичные города выполняет «Аэрофлот».
«Аэроэкспресс», по собственным данным, в 2019 г. имел на рынке доставки пассажиров в московские аэропорты долю в 12%, компания перевезла в/из «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» 12,2 млн человек (+0,8% к 2018 г.). Дополнительно 72 000 пассажиров было перевезено автобусами к терминалу В «Шереметьево».