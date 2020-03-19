«Аэроэкспресс» вслед за авиакомпаниями сделал билеты возвратными

«Мы понимаем, что планы многих пассажиров изменились. В связи с этим "Аэроэкспресс" принял решение возвращать стоимость билетов в полном объеме, если пассажир решил отменить поездку», – приводятся в сообщении компании слова гендиректора «Аэроэкспресса» Алины Бисембаевой. Также компания продлила срок действия всех билетов на «Аэроэкспресс», приобретенных с 1 февраля, до 31 декабря 2020 г. «Если вы уже купили билет на "Аэроэкспресс", вы сможете воспользоваться им в любую необходимую вам дату до конца текущего года – срок его действия автоматически продлен», – рассказала Бисембаева. Ранее билетом на «Аэроэкспресс» можно было воспользоваться в течение 30 дней от даты поездки, указанной при покупке билета.