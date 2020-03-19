IKEA закрывает магазины по всему миру из-за коронавируса

По словам президента IKEA Retail США Хавьера Куиньонеса, это самый ответственный способ, с помощью которого IKEA может заботиться о своих сотрудниках и клиентах. «Беспрецедентные времена требуют беспрецедентных мер», — сказал он. В компании подчеркнули, что после закрытия магазинов 18,000 сотрудников смогут рассчитывать на льготы и оплачиваемые отпуска.