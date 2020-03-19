IKEA закрывает магазины по всему миру из-за коронавируса
Шведский ритейлер мебели и товаров для дома IKEA объявил о закрытии всех 50 магазинов в США из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении компании. Уточняется, что компания оставит для клиентов возможность делать покупки онлайн.
По словам президента IKEA Retail США Хавьера Куиньонеса, это самый ответственный способ, с помощью которого IKEA может заботиться о своих сотрудниках и клиентах. «Беспрецедентные времена требуют беспрецедентных мер», — сказал он. В компании подчеркнули, что после закрытия магазинов 18,000 сотрудников смогут рассчитывать на льготы и оплачиваемые отпуска.
На сегодняшний день IKEA объявила о временном закрытии своих магазинов в Китае, Австрии, Бельгии, Канаде, Чехии, Дании, Германии, Италии, Франции, Нидерландах, Польше, Словакии, Испании и Швейцарии. Сейчас, когда ситуация в Китае постепенно улучшается, магазины IKEA в Китае постепенно открываются, рассказали в компании. В России 20 магазинов IKEA. Все торговые точки компании работают в обычном режиме.