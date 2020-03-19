Рост цены на нефть марки Brent превысил 13%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67. Нефть WTI с поставками в апреле торговалась по $25,22, подорожав на 19,23%.
По данным на 21.47 мск, Brent стоит $28,25 (+11,92%), WTI – $25,48 (+20,05%).
18 марта цена Brent снизилась к 20.43 мск до $24,96 за баррель. Нефть WTI в это время торговалась по $20,56, снизившись на 31,0%. Вслед за нефтью упал рубль: 18 марта курс рубля к доллару в моменте поднимался до максимально допустимой на этот день отметки – 80,87 руб., евро ‒ до 88,72 руб.
Падение цен на нефть началось в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. В начале марта Россия не стала продлевать соглашение с ОПЕК об ограничении добычи нефти, после чего и Россия, и ведущая страна ОПЕК Саудовская Аравия объявили о намерении нарастить добычу, а позже Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками.