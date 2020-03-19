Рост цены на нефть марки Brent превысил 13%

Падение цен на нефть началось в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. В начале марта Россия не стала продлевать соглашение с ОПЕК об ограничении добычи нефти, после чего и Россия, и ведущая страна ОПЕК Саудовская Аравия объявили о намерении нарастить добычу, а позже Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками.