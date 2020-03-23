Цены на нефть на открытии торгов после выходных упали на 8 процентов

Чуть позднее на торгах цена на Brent выросла до $25,29 (-6,682%), а на WTI — до $21,57 (-4,914 %) за баррель. Цены на нефть стали снижаться в январе 2020 г. в связи с началом эпидемии коронавируса и последовавшим за ней падением спроса на топливо. Падение усилилось после провала переговоров России и ОПЕК 6 марта и развала сделки ОПЕК+.