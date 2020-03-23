Цены на нефть на открытии торгов после выходных упали на 8 процентов
Торги нефтяными фьючерсами в понедельник, 23 марта начались на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) с падения цен более чем на 8%. Цена на нефть марки Brent упала ниже $25 за баррель, на североамериканскую WTI — до $20,2 (данные на 1:15 мск).
Чуть позднее на торгах цена на Brent выросла до $25,29 (-6,682%), а на WTI — до $21,57 (-4,914 %) за баррель. Цены на нефть стали снижаться в январе 2020 г. в связи с началом эпидемии коронавируса и последовавшим за ней падением спроса на топливо. Падение усилилось после провала переговоров России и ОПЕК 6 марта и развала сделки ОПЕК+.
С начала года нефть марки Brent подешевела уже примерно на 60%, 18 марта ее стоимость опускалась ниже $25 за баррель. К закрытию торгов в пятницу, 20 марта, Brent стоила около $27 за баррель. Цена Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой в среднесрочной перспективе, комментировал ранее ситуацию с падением цена представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, «бывали времена, когда цена была еще ниже». Он также опроверг сообщения о ведении ценовой войны с Саудовской Аравией. Каждая страна выстраивает свою политику на нефтяном рынке в зависимости от своих бюджетных параметров, сказал Песков.