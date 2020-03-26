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Фонд «Сибантрацита» закупил для врачей медицинские маски и респираторы

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Благотворительный фонд «День первый», основанный коммерческим директором управляющей компании «Сибантрацит» Катериной Босов, организовал закупки и доставку из Китая в Россию медицинских изделий и средств защиты для борьбы с коронавирусом. Доставка осуществлялась самолетом Ан-124 «Руслан» Министерства обороны.

Фонд закупил более 2 млн медицинских масок и респираторов, 6000 защитных костюмов для врачей, 60 000 защитных очков, 1 млн латексных перчаток, бесконтактные термометры и другие медицинские изделия, следует из пресс-релиза.

Груз был доставлен днем 25 марта. В ближайшие дни ожидается прибытие в Москву еще одного гуманитарного рейса.

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Благотворительный фонд «День первый» создан специально для борьбы с коронавирусом в России. Его учредителем является Катерина Босов, генеральным директором — сооснователь компаний «Агрокультура групп», «Сервис телеком» Владислав Глинберг.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России коронавирусом заболели 840 человек, двое скончались. Больше всего инфицированных в Москве — 546.

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