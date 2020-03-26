Фонд «Сибантрацита» закупил для врачей медицинские маски и респираторы

Благотворительный фонд «День первый», основанный коммерческим директором управляющей компании «Сибантрацит» Катериной Босов, организовал закупки и доставку из Китая в Россию медицинских изделий и средств защиты для борьбы с коронавирусом. Доставка осуществлялась самолетом Ан-124 «Руслан» Министерства обороны.