«Сафмар» предложил властям Москвы помощь в борьбе с коронавирусом
Владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев написал мэру Москвы Сергею Собянину письмо, в котором заявил о готовности компании помочь властям в борьбе с коронавирусом. «В сложившейся чрезвычайной ситуации группа "Сафмар" <...> предлагает вам всецело рассчитывать на нашу помощь и поддержку»,- говорится в документе, текст которого приводит «РИА Новости».
В письме отмечается, что в случае необходимости город может использовать все имеющиеся у группы ресурсы, в том числе гостиницу «Моспромстрой отель менеджмент» («Holiday Inn Сущевский»).
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заболевания коронавирусом на момент публикации были зарегистрированы в 195 странах, заразились более 375 000 человек, 16 362 скончались.
В России было выявлено 658 заболевших коронавирусом. Больше всего случаев заболевания (410) зарегистрировано в Москве.