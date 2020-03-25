«Сафмар» предложил властям Москвы помощь в борьбе с коронавирусом

Владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев написал мэру Москвы Сергею Собянину письмо, в котором заявил о готовности компании помочь властям в борьбе с коронавирусом. «В сложившейся чрезвычайной ситуации группа "Сафмар" <...> предлагает вам всецело рассчитывать на нашу помощь и поддержку»,- говорится в документе, текст которого приводит «РИА Новости».