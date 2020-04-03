«Яндекс.Такси» начало доставлять посылки с помощью курьеров

По словам гендиректора «Яндекс. Такси» Даниила Шулейко, даже находясь дома, люди продолжают активно жить и работать. «Этот тариф особенно актуален сейчас для небольших компаний, которым пришлось экстренно перейти на удаленный формат работы: им нужно доставлять заказы или документы», – считает он. Собеседник отметил, что тариф «Курьер» поможет поддержать и водителей такси. «Помимо поездок с клиентами они смогут выполнять заказы по доставке небольших посылок», – сказал Шулейко.