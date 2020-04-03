«Яндекс.Такси» начало доставлять посылки с помощью курьеров
«Яндекс.Такси» начало доставлять небольшие посылки с помощью курьеров. У пользователей сервиса появился в нем новый тариф – «Курьер».
По этому тарифу доставляются посылки весом до 10 кг. Их развозят курьеры на велосипедах, самокатах и автомобилях. Как рассказали в компании, тариф адресован пользователям и компаниям, которые не нуждаются в доставке срочных или тяжелых посылок (их обслуживают по автомобильному тарифу «Доставка»).
По словам гендиректора «Яндекс. Такси» Даниила Шулейко, даже находясь дома, люди продолжают активно жить и работать. «Этот тариф особенно актуален сейчас для небольших компаний, которым пришлось экстренно перейти на удаленный формат работы: им нужно доставлять заказы или документы», – считает он. Собеседник отметил, что тариф «Курьер» поможет поддержать и водителей такси. «Помимо поездок с клиентами они смогут выполнять заказы по доставке небольших посылок», – сказал Шулейко.
Стоимость доставки рассчитывается исходя из расстояния. Оплатить услугу можно только по карте. Это исключает контакт с наличными. Курьеры будут сдавать посылку получателю также бесконтактным способом: оставлять у двери, отходить на безопасное расстояние и только после сообщать, что ее можно забрать.