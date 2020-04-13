Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне

«Призываем всех основных производителей вносить соразмерный и своевременный вклад в усилия, направленные на стабилизацию нефтяного рынка», — говорится в итоговом коммюнике ОПЕК+. Соглашение действует до 30 апреля 2022 г., его продление обсуждаться в декабре 2021 г. Согласно договоренностям 23 стран, в мае-июне 2020 г. снижение нефтедобычи составит 9,7 млн б/с, с июля до конца 2020 г. — 7,7 млн б/с, с конца 2020 г. до мая 2022 года — 5,7 млн б/с. База для отсчета квот на добычу — октябрь 2018 г. Для России и Саудовской Аравии базовым выступает объем в 11 млн б/с.