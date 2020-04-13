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Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне

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Снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне 2020 г. Участники соглашения договорились не только снизить объемы нефтедобычи, но и призвать к этому страны, не входящие в альянс. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) по итогам заседания ОПЕК+ в воскресенье, 12 апреля.

«Призываем всех основных производителей вносить соразмерный и своевременный вклад в усилия, направленные на стабилизацию нефтяного рынка», — говорится в итоговом коммюнике ОПЕК+. Соглашение действует до 30 апреля 2022 г., его продление обсуждаться в декабре 2021 г. Согласно договоренностям 23 стран, в мае-июне 2020 г. снижение нефтедобычи составит 9,7 млн б/с, с июля до конца 2020 г. — 7,7 млн б/с, с конца 2020 г. до мая 2022 года — 5,7 млн б/с. База для отсчета квот на добычу — октябрь 2018 г. Для России и Саудовской Аравии базовым выступает объем в 11 млн б/с.

Следующее виртуальное заседание ОПЕК+ пройдет 10 июня, говорится в итоговом сообщении ОПЕК. На нем планируется определить новые совместные действия для стабилизации рынка нефти. Страны ОПЕК+ на заседании подтвердили и продлили мандат министерского мониторингового комитета (JMMC) и его членов. Он будет обозревать общие рыночные условия и уровни добычи нефти в соответствии с соглашением.

10-я (внеочередная) министерская встреча ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, прошла в формате видеоконференции под председательством министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдула Азиза бен Салмана и министра энергетики России Александра Новака. По словам Новака, страны, не входящие в ОПЕК+, суммарно сократят суточную добычу на 5 млн баррелей. В ОПЕК+ входят кроме членов Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) также Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика, Малайзия и другие страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных