Цены на нефть на ICE начали снижаться после небольшого подъема

Большинство стран будут снижать добычу от уровня октября 2018 г., Россия и Саудовская Аравия — от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки. Обе страны сначала опустят суточную добычу до 8,5 млн баррелей, а затем поднимут ее — сначала до 9 млн баррелей, а потом до 9,5 млн баррелей. По прогнозам аналитиков, в краткосрочной перспективе нефть может вновь снизиться до $25-31 за баррель, но во втором полугодии подняться до $35-38 за счет новых сокращений и восстановления мировой экономики. К концу года нефтяные цены могут составить $35-42 за баррель.