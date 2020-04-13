Цены на нефть на ICE начали снижаться после небольшого подъема
Цены на нефть выросли на открытии торгов на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) на 1-3%, а после стали снижаться, следует из данных торговой площадки.
Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась после 01:00 по московском времение на 0,66%, до $31,61 доллара за баррель. Чуть ранее нефть Brent стоила $32,20 за баррель, рост на 2,236 %. Майские фьючерсы на WTI оценивались на открытии торгов в $23.45 за баррель (+2.942%).
Это первая торговая сессия после заключения сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи для стабилизации цен. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), а также другие нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, заключили соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 г.
Большинство стран будут снижать добычу от уровня октября 2018 г., Россия и Саудовская Аравия — от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки. Обе страны сначала опустят суточную добычу до 8,5 млн баррелей, а затем поднимут ее — сначала до 9 млн баррелей, а потом до 9,5 млн баррелей. По прогнозам аналитиков, в краткосрочной перспективе нефть может вновь снизиться до $25-31 за баррель, но во втором полугодии подняться до $35-38 за счет новых сокращений и восстановления мировой экономики. К концу года нефтяные цены могут составить $35-42 за баррель.