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Цены на нефть на ICE начали снижаться после небольшого подъема

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Цены на нефть выросли на открытии торгов на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) на 1-3%, а после стали снижаться, следует из данных торговой площадки.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась после 01:00 по московском времение на 0,66%, до $31,61 доллара за баррель. Чуть ранее нефть Brent стоила $32,20 за баррель, рост на 2,236 %. Майские фьючерсы на WTI оценивались на открытии торгов в $23.45 за баррель (+2.942%).

Это первая торговая сессия после заключения сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи для стабилизации цен. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), а также другие нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, заключили соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 г.

Большинство стран будут снижать добычу от уровня октября 2018 г., Россия и Саудовская Аравия — от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки. Обе страны сначала опустят суточную добычу до 8,5 млн баррелей, а затем поднимут ее — сначала до 9 млн баррелей, а потом до 9,5 млн баррелей. По прогнозам аналитиков, в краткосрочной перспективе нефть может вновь снизиться до $25-31 за баррель, но во втором полугодии подняться до $35-38 за счет новых сокращений и восстановления мировой экономики. К концу года нефтяные цены могут составить $35-42 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных