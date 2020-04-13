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Путин поручил поддержать сервисы доставки еды

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки готовой еды. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля списке поручений президента от 11 апреля по итогам встречи с предпринимателями 26 марта.

В частности, правительство должно рассмотреть возможность частичного субсидирования малому и среднему бизнесу стоимости доставки питания во время пандемии коронавируса, следует из документа.

В России к 13 апреля зарегистрировано 18 328 случаев заболевания коронавирусом, 11 513 из них – в Москве. До конца апреля в столице и большинстве регионов действует режим самоизоляции, при котором жителям разрешается покидать дом только по уважительной причине. В Москве с 15 апреля начнет работать система пропусков.

Ранее по теме: Рестораторы из-за коронавируса массово подключаются к агрегаторам доставки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных