Путин поручил поддержать сервисы доставки еды

В России к 13 апреля зарегистрировано 18 328 случаев заболевания коронавирусом, 11 513 из них – в Москве. До конца апреля в столице и большинстве регионов действует режим самоизоляции, при котором жителям разрешается покидать дом только по уважительной причине. В Москве с 15 апреля начнет работать система пропусков.