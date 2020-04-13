Путин поручил поддержать сервисы доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки готовой еды. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля списке поручений президента от 11 апреля по итогам встречи с предпринимателями 26 марта.
В частности, правительство должно рассмотреть возможность частичного субсидирования малому и среднему бизнесу стоимости доставки питания во время пандемии коронавируса, следует из документа.
В России к 13 апреля зарегистрировано 18 328 случаев заболевания коронавирусом, 11 513 из них – в Москве. До конца апреля в столице и большинстве регионов действует режим самоизоляции, при котором жителям разрешается покидать дом только по уважительной причине. В Москве с 15 апреля начнет работать система пропусков.