В Москве стали в 2,5 раза реже регистрировать новый бизнес

Каждый месяц в Москве появляется в среднем 4000 новых субъектов предпринимательской деятельности, следует из данных по этому году, рассказал на онлайн-конференции руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин. В прошлом году ежемесячный прирост нового бизнеса составлял в среднем 10 000–15 000 регистраций, отметил он.