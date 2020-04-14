В Москве стали в 2,5 раза реже регистрировать новый бизнес
Каждый месяц в Москве появляется в среднем 4000 новых субъектов предпринимательской деятельности, следует из данных по этому году, рассказал на онлайн-конференции руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин. В прошлом году ежемесячный прирост нового бизнеса составлял в среднем 10 000–15 000 регистраций, отметил он.
«С точки зрения количества создаваемых бизнесов мы видим, конечно, серьезное падение прироста, хотя прирост все равно на удивление наблюдаем», – сказал Алексей Фурсин, добавив, что падение прироста можно считать следствием ситуации с распространением коронавируса.
В России число заболевших COVID-19 к 14 апреля превысило 21 000 человек. Большинство инфицированных – в Москве: свыше 13 000 человек.
До конца апреля в России действует режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным 2 апреля. По его словам, с сохранением заработной платы. Продолжают работать магазины, аптеки, медицинские учреждения, банки, органы власти, СМИ.