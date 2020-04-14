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В Москве стали в 2,5 раза реже регистрировать новый бизнес

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Каждый месяц в Москве появляется в среднем 4000 новых субъектов предпринимательской деятельности, следует из данных по этому году, рассказал на онлайн-конференции руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин. В прошлом году ежемесячный прирост нового бизнеса составлял в среднем 10 000–15 000 регистраций, отметил он.

«С точки зрения количества создаваемых бизнесов мы видим, конечно, серьезное падение прироста, хотя прирост все равно на удивление наблюдаем», – сказал Алексей Фурсин, добавив, что падение прироста можно считать следствием ситуации с распространением коронавируса. 

В России число заболевших COVID-19 к 14 апреля превысило 21 000 человек. Большинство инфицированных – в Москве: свыше 13 000 человек. 

До конца апреля в России действует режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным 2 апреля. По его словам, с сохранением заработной платы. Продолжают работать магазины, аптеки, медицинские учреждения, банки, органы власти, СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных