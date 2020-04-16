Министр строительства допустил сокращение спроса на жилье более чем в два раза

Спрос на жилье по окончанию режима самоизоляции может упасть до 50% или больше, сказал министр строительства Владимир Якушев на совещании с президентом Владимиром Путиным. «Во всех субъектах Российской Федерации спрос запал уже на 30%», — отметил он и добавил, что дальше ситуация будет развиваться по нарастающей.