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Министр строительства допустил сокращение спроса на жилье более чем в два раза

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Спрос на жилье по окончанию режима самоизоляции может упасть до 50% или больше, сказал министр строительства Владимир Якушев на совещании с президентом Владимиром Путиным. «Во всех субъектах Российской Федерации спрос запал уже на 30%», — отметил он и добавил, что дальше ситуация будет развиваться по нарастающей.

16 апреля Путин провел совещание с представителями строительной отрасли, в видеоконференции также участвовали вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По итогам Путин поручил, в частности, запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5% и дать госкорпорации «Дом.РФ» государственную гарантию для выкупа новых квартир у застройщиков.

Ранее президент ГК ФСК Владимир Воронин сообщал, что в моменте спрос на недвижимость компании падал на 60%. По его оценкам, восстановление спроса можно ожидать к концу 2020 г., но только при условии при условии снижения ключевой ставки и нормализации эпидемиологической обстановки в ближайшие два месяца.

Ранее по теме: Предложения Путина по поддержке строительной отрасли. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных