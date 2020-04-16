Министр строительства допустил сокращение спроса на жилье более чем в два раза
Спрос на жилье по окончанию режима самоизоляции может упасть до 50% или больше, сказал министр строительства Владимир Якушев на совещании с президентом Владимиром Путиным. «Во всех субъектах Российской Федерации спрос запал уже на 30%», — отметил он и добавил, что дальше ситуация будет развиваться по нарастающей.
16 апреля Путин провел совещание с представителями строительной отрасли, в видеоконференции также участвовали вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По итогам Путин поручил, в частности, запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5% и дать госкорпорации «Дом.РФ» государственную гарантию для выкупа новых квартир у застройщиков.
Ранее президент ГК ФСК Владимир Воронин сообщал, что в моменте спрос на недвижимость компании падал на 60%. По его оценкам, восстановление спроса можно ожидать к концу 2020 г., но только при условии при условии снижения ключевой ставки и нормализации эпидемиологической обстановки в ближайшие два месяца.