«Яндекс» будет доставлять карты «Тройка» на дом

«Тройка» — это электронная карта для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы и Московской области. Накануне мэр Сергей Собянин объявил, что с 22 апреля в столице меняются правила пропускного режима. В частности, проезд в транспорте можно будет оплатить только электронными картами «Тройка», «Стрелка», также можно будет использовать месячные проездные билеты и социальные карты. Не менее чем за 5 часов до поездки нужно включить номер карты в цифровой пропуск. Если этого не сделать, карта не сработает.