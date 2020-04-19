«Яндекс» будет доставлять карты «Тройка» на дом
Власти Москвы и Подмосковья договорились с «Яндексом» о доставке карт «Тройка» на дом, сообщил столичный департамент транспорта. Заказать карту можно будет в «Яндекс.Лавке». Залоговая стоимость «Тройки» будет такой же, как в кассах метрополитена, — 50 руб. Минимальный номинал представленных «Троек» — тоже 50 руб. То есть общая стоимость карты в «Яндекс.Лавке» составит минимум 100 руб.
«Тройка» — это электронная карта для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы и Московской области. Накануне мэр Сергей Собянин объявил, что с 22 апреля в столице меняются правила пропускного режима. В частности, проезд в транспорте можно будет оплатить только электронными картами «Тройка», «Стрелка», также можно будет использовать месячные проездные билеты и социальные карты. Не менее чем за 5 часов до поездки нужно включить номер карты в цифровой пропуск. Если этого не сделать, карта не сработает.
По данным на 19 апреля, в России выявлено почти 43 000 больных коронавирусом, 361 человек скончался. Больше всего заболевших в Московском регионе: свыше 24 000 в Москве и более 4600 в Подмосковье. Пропускной режим продлен до 1 мая.