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«Яндекс» будет доставлять карты «Тройка» на дом

Ведомости

Власти Москвы и Подмосковья договорились с «Яндексом» о доставке карт «Тройка» на дом, сообщил столичный департамент транспорта. Заказать карту можно будет в «Яндекс.Лавке». Залоговая стоимость «Тройки» будет такой же, как в кассах метрополитена, — 50 руб. Минимальный номинал представленных «Троек» — тоже 50 руб. То есть общая стоимость карты в «Яндекс.Лавке» составит минимум 100 руб.

Заказать карту можно будет отдельно или вместе с любыми продуктами из «Яндекс.Лавки», доставка бесплатная, уточнил «Яндекс».

«Тройка» — это электронная карта для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы и Московской области. Накануне мэр Сергей Собянин объявил, что с 22 апреля в столице меняются правила пропускного режима. В частности, проезд в транспорте можно будет оплатить только электронными картами «Тройка», «Стрелка», также можно будет использовать месячные проездные билеты и социальные карты. Не менее чем за 5 часов до поездки нужно включить номер карты в цифровой пропуск. Если этого не сделать, карта не сработает.

Ранее по теме: Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

По данным на 19 апреля, в России выявлено почти 43 000 больных коронавирусом, 361 человек скончался. Больше всего заболевших в Московском регионе: свыше 24 000 в Москве и более 4600 в Подмосковье. Пропускной режим продлен до 1 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных