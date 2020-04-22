В России резко вырос спрос на пищевую соль

Стоимость соли от производителя находится на уровне 3,5 тыс. руб. за тонну, сообщил Леонов. По данным Росстата, с 31 марта по 6 апреля соль подорожала на 0,6% относительно предыдущей недели. По оценкам «Руспродсоюза», в первом квартале объем рынка пищевой соли в РФ вырос на 3,5% — до 342,6 тыс. тонн год к году. По итогам года показатель может быть минимум 1,43 млн тонн против 1,42 млн тонн годом ранее, ожидают там. По словам Леонова, предпосылок к росту отпускных цен на соль нет. В Auchan заявили, что повышение цен на соль не планируется.