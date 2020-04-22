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В России резко вырос спрос на пищевую соль

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В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль. Скачок спроса участники рынка связывают с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз» и входящую в него»Руссоль».

Как рассказал газете зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, рекомендации об использовании солевого раствора Минздрав опубликовал 9 апреля, после этого число заявок на соль от дистрибюторов выросло на 20%. Представитель оренбуржской «Руссоли», директор «Руссоль-Северозапад» Александр Коломеер согласился с такой оценкой роста спроса. О всплеске спроса на 15% с 9 по 13 апреля рассказали в Auchan. В «Ленте» скачков продаж в апреле не заметили.

Стоимость соли от производителя находится на уровне 3,5 тыс. руб. за тонну, сообщил Леонов. По данным Росстата, с 31 марта по 6 апреля соль подорожала на 0,6% относительно предыдущей недели. По оценкам «Руспродсоюза», в первом квартале объем рынка пищевой соли в РФ вырос на 3,5% — до 342,6 тыс. тонн год к году. По итогам года показатель может быть минимум 1,43 млн тонн против 1,42 млн тонн годом ранее, ожидают там. По словам Леонова, предпосылок к росту отпускных цен на соль нет. В Auchan заявили, что повышение цен на соль не планируется.

Эксперты, опрошенные газетой, напомнили, что большая часть соли добывается в Сибири и на Урале. Это означает, что быстро увеличить выпуск и отгрузки продукта сложно. Нынешний всплеск спроса уже второй на российском рынке, первый отмечался в период покупательского ажиотажа в марте 2020 г., обусловленного распространением коронавируса. Тогда, по подсчетам X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), продажи соли с 9 по 22 марта подскочили в 19,7 раза. По данным Леонова, в первом квартале поставки соли выросли до 45% год к году, а позже было отмечено их снижение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных