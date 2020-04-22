Оборот безналичных чаевых вырос в девять раз за месяц изоляции

Как рассказал изданию сооснователь и гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов, курьеров благодарят за то, что они принимают риски на себя в период распространения коронавируса. Он добавил, что с помощью сервиса CloudTips пользователь может поблагодарить не только курьера, но и сборщика продуктов, т.е «того главного человека, который ходит и выбирает максимально свежее молоко, красивые фрукты и мягкий хлеб». Курьеры, по словам Спиридонова, могут сгенерировать свой личный QR-код и разместить его, где угодно: на визитке, одежде и т.д.