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Оборот безналичных чаевых вырос в девять раз за месяц изоляции

Ведомости

Оборот онлайн-чаевых курьерам и сборщикам продуктов вырос за месяц самоизоляции (с 15 марта по 17 апреля) в девять раз, на 900%, а средний их чек — до 170 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис безналичных платежей «Тинькофф банка» CloudPayments.

Как рассказал изданию сооснователь и гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов, курьеров благодарят за то, что они принимают риски на себя в период распространения коронавируса. Он добавил, что с помощью сервиса CloudTips пользователь может поблагодарить не только курьера, но и сборщика продуктов, т.е «того главного человека, который ходит и выбирает максимально свежее молоко, красивые фрукты и мягкий хлеб». Курьеры, по словам Спиридонова, могут сгенерировать свой личный QR-код и разместить его, где угодно: на визитке, одежде и т.д.

Функция чаевых для курьеров — новшество для российского фудтеха. Delivery Club, «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» запустили их в марте. Visa в сотрудничестве с «Русским стандартом» запустила платформу для безналичных чаевых официантам летом 2019 г. В январе 2020 г. работу над аналогичной платформой начал Mastercard. В 2016 г. сервис «Безналичные чаевые» появился в мобильном приложении Plazius (входит в экосистему Сбербанка) для безналичного расчета в кафе и ресторанах.

Санитарные врачи рекомендуют не использовать наличные деньги из-за риска передачи коронавирусной инфекции. Банк России дал указания перенастроить банкоматы-ресайклеры с выдачей денег, внесенных одним клиентом и проводить их регулярную дезинфекцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных