Оборот безналичных чаевых вырос в девять раз за месяц изоляции
Как рассказал изданию сооснователь и гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов, курьеров благодарят за то, что они принимают риски на себя в период распространения коронавируса. Он добавил, что с помощью сервиса CloudTips пользователь может поблагодарить не только курьера, но и сборщика продуктов, т.е «того главного человека, который ходит и выбирает максимально свежее молоко, красивые фрукты и мягкий хлеб». Курьеры, по словам Спиридонова, могут сгенерировать свой личный QR-код и разместить его, где угодно: на визитке, одежде и т.д.
Функция чаевых для курьеров — новшество для российского фудтеха. Delivery Club, «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» запустили их в марте. Visa в сотрудничестве с «Русским стандартом» запустила платформу для безналичных чаевых официантам летом 2019 г. В январе 2020 г. работу над аналогичной платформой начал Mastercard. В 2016 г. сервис «Безналичные чаевые» появился в мобильном приложении Plazius (входит в экосистему Сбербанка) для безналичного расчета в кафе и ресторанах.
Санитарные врачи рекомендуют не использовать наличные деньги из-за риска передачи коронавирусной инфекции. Банк России дал указания перенастроить банкоматы-ресайклеры с выдачей денег, внесенных одним клиентом и проводить их регулярную дезинфекцию.