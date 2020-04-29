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В Подмосковье раскрыли подпольное производство шоколада «Аленка»

Ведомости

Подмосковные полицейские обнаружили подпольный цех по производству поддельного шоколада «Аленка», рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «По внешним признакам отличить подделку от оригинала было практически невозможно», – отметила она.

Тайный цех располагался в деревне Ликино Одинцовского района. На объекте работали 10 человек без медицинских книжек. По словам официального представителя МВД, они работали в две смены в течение нескольких месяцев. Полицейские изъяли более 58 000 плиток контрафактного шоколада и около 270 упаковок с этикетками бренда «Аленка». Компания «Красный Октябрь» оценила ущерб в 19 млн руб.

Следственное управление УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров), сообщила Волк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных