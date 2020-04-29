В Подмосковье раскрыли подпольное производство шоколада «Аленка»
Подмосковные полицейские обнаружили подпольный цех по производству поддельного шоколада «Аленка», рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «По внешним признакам отличить подделку от оригинала было практически невозможно», – отметила она.
Тайный цех располагался в деревне Ликино Одинцовского района. На объекте работали 10 человек без медицинских книжек. По словам официального представителя МВД, они работали в две смены в течение нескольких месяцев. Полицейские изъяли более 58 000 плиток контрафактного шоколада и около 270 упаковок с этикетками бренда «Аленка». Компания «Красный Октябрь» оценила ущерб в 19 млн руб.
Следственное управление УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров), сообщила Волк.