В Подмосковье раскрыли подпольное производство шоколада «Аленка»

Тайный цех располагался в деревне Ликино Одинцовского района. На объекте работали 10 человек без медицинских книжек. По словам официального представителя МВД, они работали в две смены в течение нескольких месяцев. Полицейские изъяли более 58 000 плиток контрафактного шоколада и около 270 упаковок с этикетками бренда «Аленка». Компания «Красный Октябрь» оценила ущерб в 19 млн руб.