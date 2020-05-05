«Алроса» приостановит добычу алмазов на двух месторождениях

В апреле «Алроса» уже выводила свой ограночный комплекс в вынужденный простой. В конце месяца генеральный директор «Алросы» Сергей Иванов заявил в эфире РБК ТВ, что компания, как и другие крупные игроки сектора, не продавали алмазы уже в течение полутора месяцев. «Алроса» в ближайшем будущем не нуждается в государственной поддержке, но этот вопрос может подняться, если продаж не будет в ближайшие три – четыре месяца, сказал Иванов.