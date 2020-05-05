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«Алроса» приостановит добычу алмазов на двух месторождениях

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«Алроса» с 15 мая приостановит горные работы на двух объектах Айхальского горно-обогатительного комбината – руднике «Айхал» и карьере «Заря», сообщает компания. Это связано со снижением спроса и кризисом на рынке сбыта, вызванным в том числе распространением коронавируса. Маржинальность трубок «Айхал» и «Заря» ниже, чем на других месторождениях компании, поэтому было принято решение приостановить работу именно на них.

На месторождениях останется только персонал, необходимый для обеспечения безопасности, охраны недр и окружающей среды. Остальные работники будут уволены, переведены в другие цеха или отправлены в простой.

К Айхальскому горно-обогатительному комбинату, помимо «Айхала» и «Зари», относятся карьеры «Юбилейный» и «Комсомольский». Первый этап разработки на «Заре» начался в июне 2016 г., к 2021 г. «Алроса» планировала выйти на проектную мощность карьера в 1 млн т руды в год. В 2019 г. совокупная добыча на «Айхале» и «Заре» составила около 2,6 млн карат.

В апреле «Алроса» уже выводила свой ограночный комплекс в вынужденный простой. В конце месяца генеральный директор «Алросы» Сергей Иванов заявил в эфире РБК ТВ, что компания, как и другие крупные игроки сектора, не продавали алмазы уже в течение полутора месяцев. «Алроса» в ближайшем будущем не нуждается в государственной поддержке, но этот вопрос может подняться, если продаж не будет в ближайшие три – четыре месяца, сказал Иванов.

Ранее по теме: Гендиректор «Алросы» допустил необходимость господдержки при проблемах с продажами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных