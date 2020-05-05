«Алроса» приостановит добычу алмазов на двух месторождениях
«Алроса» с 15 мая приостановит горные работы на двух объектах Айхальского горно-обогатительного комбината – руднике «Айхал» и карьере «Заря», сообщает компания. Это связано со снижением спроса и кризисом на рынке сбыта, вызванным в том числе распространением коронавируса. Маржинальность трубок «Айхал» и «Заря» ниже, чем на других месторождениях компании, поэтому было принято решение приостановить работу именно на них.
На месторождениях останется только персонал, необходимый для обеспечения безопасности, охраны недр и окружающей среды. Остальные работники будут уволены, переведены в другие цеха или отправлены в простой.
К Айхальскому горно-обогатительному комбинату, помимо «Айхала» и «Зари», относятся карьеры «Юбилейный» и «Комсомольский». Первый этап разработки на «Заре» начался в июне 2016 г., к 2021 г. «Алроса» планировала выйти на проектную мощность карьера в 1 млн т руды в год. В 2019 г. совокупная добыча на «Айхале» и «Заре» составила около 2,6 млн карат.
В апреле «Алроса» уже выводила свой ограночный комплекс в вынужденный простой. В конце месяца генеральный директор «Алросы» Сергей Иванов заявил в эфире РБК ТВ, что компания, как и другие крупные игроки сектора, не продавали алмазы уже в течение полутора месяцев. «Алроса» в ближайшем будущем не нуждается в государственной поддержке, но этот вопрос может подняться, если продаж не будет в ближайшие три – четыре месяца, сказал Иванов.