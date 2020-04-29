Гендиректор «Алросы» допустил необходимость господдержки при проблемах с продажами

В случае необходимости господдержки «Алросы» у государства есть соответствующий инструмент, напомнил гендиректор: Гохран России может согласовать с государством покупку алмазов и закупить их в государственный фонд. Этот вариант «может быть очень интересный для государства», сказал Иванов. В 2008 г. Гохран выкупил у «Алросы» алмазов на $1 млрд и в течение пяти лет продал их по хорошей цене. Иванов отметил, что тогда у компании была более сложная ситуация с ликвидностью, чем сейчас.