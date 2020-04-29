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Гендиректор «Алросы» допустил необходимость господдержки при проблемах с продажами

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Вопрос о необходимости государственной поддержки компании «может обостриться», если в ближайшие три-четыре месяца у компании не будет продаж, заявил генеральный директор «Алросы» Сергей Иванов в эфире РБК ТВ. При этом ситуация «на горизонте ближайших месяцев» не требует мер неотложной господдержки. Иванов отметил, что комитет по ликвидности «Алросы» несколько недель назад утвердил несколько сценариев на случай кризиса и скорректировал базовый сценарий.

В случае необходимости господдержки «Алросы» у государства есть соответствующий инструмент, напомнил гендиректор: Гохран России может согласовать с государством покупку алмазов и закупить их в государственный фонд. Этот вариант «может быть очень интересный для государства», сказал Иванов. В 2008 г. Гохран выкупил у «Алросы» алмазов на $1 млрд и в течение пяти лет продал их по хорошей цене. Иванов отметил, что тогда у компании была более сложная ситуация с ликвидностью, чем сейчас.

Распространение коронавируса отразилось на спросе на натуральные алмазы, а режимы самоизоляции — на производственных возможностях мировых компаний этого сектора. «Алроса» и другие крупные игроки не продавали алмазы уже в течение полутора месяцев, а компания готовится к сложным II и III кварталам 2020 г., отметил Иванов.

Ранее по теме: Производители алмазов теряют покупателей из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных