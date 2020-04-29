Гендиректор «Алросы» допустил необходимость господдержки при проблемах с продажами
Вопрос о необходимости государственной поддержки компании «может обостриться», если в ближайшие три-четыре месяца у компании не будет продаж, заявил генеральный директор «Алросы» Сергей Иванов в эфире РБК ТВ. При этом ситуация «на горизонте ближайших месяцев» не требует мер неотложной господдержки. Иванов отметил, что комитет по ликвидности «Алросы» несколько недель назад утвердил несколько сценариев на случай кризиса и скорректировал базовый сценарий.
В случае необходимости господдержки «Алросы» у государства есть соответствующий инструмент, напомнил гендиректор: Гохран России может согласовать с государством покупку алмазов и закупить их в государственный фонд. Этот вариант «может быть очень интересный для государства», сказал Иванов. В 2008 г. Гохран выкупил у «Алросы» алмазов на $1 млрд и в течение пяти лет продал их по хорошей цене. Иванов отметил, что тогда у компании была более сложная ситуация с ликвидностью, чем сейчас.
Распространение коронавируса отразилось на спросе на натуральные алмазы, а режимы самоизоляции — на производственных возможностях мировых компаний этого сектора. «Алроса» и другие крупные игроки не продавали алмазы уже в течение полутора месяцев, а компания готовится к сложным II и III кварталам 2020 г., отметил Иванов.