Reuters: Евросоюз добавит Панаму и Багамы в список стран для отмывания денег
Еврокомиссия готовится включить девять стран из списка мониторинга ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в число территорий, используемых для отмывания денег, сообщает Reuters со ссылкой на черновик документа. В их числе Панама, Багамы и Маврикий, в списке также есть Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Монголия, Мьянма, Никарагуа и Зимбабве.
В новой редакции списка нет Саудовской Аравии и островных территорий США – Американского Самоа, Пуэрто-Рико, Гуам и Виргинских островов. Эти страны вместе с Панамой вошли в перечень ЕС в феврале 2019 г. Решение вызвало критику не только со стороны территорий, попавших в перечень, но и внутри ЕС. Великобритания, входившая в то время в ЕС, заявляла, что решение включить в перечень страны не из списка ФАТФ создаст путаницу в бизнесе.
В перечень ЕС входят страны, законодательство которых создает почву для отмывания денег и финансирования терроризма. Такие страны создают весомую угрозу финансовой системе Евросоюза, цитирует Reuters черновик документа. Банки и финансовые учреждения стран – членов ЕС должны проводить усиленный аудит операций с контрагентами из этих стран.