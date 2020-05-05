Reuters: Евросоюз добавит Панаму и Багамы в список стран для отмывания денег

В новой редакции списка нет Саудовской Аравии и островных территорий США – Американского Самоа, Пуэрто-Рико, Гуам и Виргинских островов. Эти страны вместе с Панамой вошли в перечень ЕС в феврале 2019 г. Решение вызвало критику не только со стороны территорий, попавших в перечень, но и внутри ЕС. Великобритания, входившая в то время в ЕС, заявляла, что решение включить в перечень страны не из списка ФАТФ создаст путаницу в бизнесе.