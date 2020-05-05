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Reuters: Евросоюз добавит Панаму и Багамы в список стран для отмывания денег

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Еврокомиссия готовится включить девять стран из списка мониторинга ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в число территорий, используемых для отмывания денег, сообщает Reuters со ссылкой на черновик документа. В их числе Панама, Багамы и Маврикий, в списке также есть Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Монголия, Мьянма, Никарагуа и Зимбабве.

В новой редакции списка нет Саудовской Аравии и островных территорий США – Американского Самоа, Пуэрто-Рико, Гуам и Виргинских островов. Эти страны вместе с Панамой вошли в перечень ЕС в феврале 2019 г. Решение вызвало критику не только со стороны территорий, попавших в перечень, но и внутри ЕС. Великобритания, входившая в то время в ЕС, заявляла, что решение включить в перечень страны не из списка ФАТФ создаст путаницу в бизнесе.

В перечень ЕС входят страны, законодательство которых создает почву для отмывания денег и финансирования терроризма. Такие страны создают весомую угрозу финансовой системе Евросоюза, цитирует Reuters черновик документа. Банки и финансовые учреждения стран – членов ЕС должны проводить усиленный аудит операций с контрагентами из этих стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных