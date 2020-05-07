Дитрих оценил падение пассажиропотока на всех видах транспорта в 70-95%

Дитрих также отметил, что за рамками поддержки сейчас остались аэропорты. «У некоторых по фонду оплаты труда, по аренде, по текущим выплатам та же проблема, что и у авиаторов», — сказал он. Глава Минтранса предложил в ближайшие два месяца выделить аэропортам 10,1 млрд руб., добавив, что после июля на поддержку авиакомпаний и аэропортом может потребоваться еще около 30 млрд руб.