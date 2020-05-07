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Дитрих оценил падение пассажиропотока на всех видах транспорта в 70-95%

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Из-за коронавируса спрос на транспортные услуги существенно снизился, и если в первом квартале года снижение грузооборота и пассажирооборота составило 3-4%, то в апреле ситуация кардинально изменилась. Об этом на совещании с президентом заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

В апреле в сфере пассажирских перевозок на всех видах транспорта падение составило от 70 до 95%, сообщил глава Минтранса. «Сокращение погрузки на сети РЖД в апреле — 11%. По металлам и нефти — самым доходным грузам РЖД — погрузка упала аж на 20% к прошлому году. Перевозки автомобильным транспортом за март-апрель упали на 29%. На 14% снизился грузооборот на внутреннем водном транспорте», — рассказал Дитрих.

Сильно пострадала авиаотросль, которая практически полностью прекратила свою деятельность из-за коронавируса. Минтранс вместе с Минфином подготовил документы о выделении из резервного фонда правительства 23,4 млрд руб. для компенсаций потерь российских авиакомпаний, сообщил министр. Более подробно ситуация в авиаотрасли будет обсуждаться на отдельном совещании, добавил он.

Дитрих также отметил, что за рамками поддержки сейчас остались аэропорты. «У некоторых по фонду оплаты труда, по аренде, по текущим выплатам та же проблема, что и у авиаторов», — сказал он. Глава Минтранса предложил в ближайшие два месяца выделить аэропортам 10,1 млрд руб., добавив, что после июля на поддержку авиакомпаний и аэропортом может потребоваться еще около 30 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных