TUI сократит 8000 сотрудников по всему миру

В начале апреля компания сообщила, что получит от государства пакет помощи в размере 1,8 млрд евро. Деньги будут потрачены на борьбу с последствиями распространения коронавируса. Ради улучшения финансовых показателей оператор начал реализацию глобальной программы по сокращению расходов. Это еще больше ускорит преобразование TUI в цифровую платформу, отмечается в сообщении. «TUI должна выйти из кризиса сильнее. Но это будет другая TUI, и она найдет другую рыночную нишу, чем до пандемии», — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Фрица Юссена. «Мы должны быть более гибкими, чем раньше, более эффективными, более быстрыми и цифровыми», — считает он. По его словам, оператору необходимо «быстро перестроиться» в новых условиях, сократить расходы на 30%, чтобы вернуться к успешному развитию.