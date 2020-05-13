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TUI сократит 8000 сотрудников по всему миру

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Немецкий туроператор TUI из-за пандемии коронавируса сократит по всему миру около 8000 сотрудников, говорится в сообщении компании.

«Это [пандемия] будет иметь последствия для 8000 рабочих мест, которые мы не сохраним [после истечения контрактов] или сократим», — уточняется в сообщении.

В начале апреля компания сообщила, что получит от государства пакет помощи в размере 1,8 млрд евро. Деньги будут потрачены на борьбу с последствиями распространения коронавируса. Ради улучшения финансовых показателей оператор начал реализацию глобальной программы по сокращению расходов. Это еще больше ускорит преобразование TUI в цифровую платформу, отмечается в сообщении. «TUI должна выйти из кризиса сильнее. Но это будет другая TUI, и она найдет другую рыночную нишу, чем до пандемии», — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Фрица Юссена. «Мы должны быть более гибкими, чем раньше, более эффективными, более быстрыми и цифровыми», — считает он. По его словам, оператору необходимо «быстро перестроиться» в новых условиях, сократить расходы на 30%, чтобы вернуться к успешному развитию.

Сейчас в TUI работает более 70 000 человек. Почти 30 млн человек являются клиентами оператора. Штаб-квартира находится в Ганновере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных