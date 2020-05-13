«Инвитро» занялась клиническими испытаниями тестов на антитела к коронавирусу
Специализирующаяся на лабораторных исследованиях «Инвитро» начала проводить клинические испытания тестов на антитела к коронавирусу для их производителей. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Такие испытания нужны, чтобы производитель мог получить регистрационное удостоверение и разрешение на использование тестов в России.
До этого подобные испытания проходили только в государственных лабораториях Роспотребнадзора. Тесты на антитела к COVID-19 помогают определить, переболел человек коронавирусной инфекцией или нет.
Сейчас «Инвитро» проводит испытания для пяти российских и иностранных компаний, без подробностей сказал ее представитель. Их результаты заказчики получат в конце мая. Цену такого исследования представитель компании не назвал, сказав, что она индивидуальна для каждого заказчика.
В России уже зарегистрировано несколько тест-систем на определение антител к коронавирусу — Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), НМИЦ гематологии, «Вектора» и др. Разработку тестов на антитела также ведет, например, Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ).