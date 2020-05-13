«Инвитро» занялась клиническими испытаниями тестов на антитела к коронавирусу

Специализирующаяся на лабораторных исследованиях «Инвитро» начала проводить клинические испытания тестов на антитела к коронавирусу для их производителей. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Такие испытания нужны, чтобы производитель мог получить регистрационное удостоверение и разрешение на использование тестов в России.