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Судостроительным заводам облегчат долговую нагрузку на 30 млрд рублей

Ведомости

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) получит 30 млрд рублей для погашения проблемных кредитов, кредиты еще на 38 мдрд рублей будут реструктурировать. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на программу финансового оздоровления корпорации и собеседников в отрасли.

Как сообщили газете в аппарате вице-премьера Егора Борисова, программу финансового оздоровления ОСК одобрила правительственная комиссия. Собеседники издания в судостроительной отрасли затруднились назвать предприятия, попавшие в программу оздоровления. По их общему мнению, кредиты, привлеченные на покрытие убытков прошлых лет есть у всех заводов корпорации. По данным газеты, ОСК выбрала самые проблемные из кредитов на сумму в 68 млрд руб. и попросила правительство их списать или реструктурировать. Большая проблемная задолженность заводов в Хабаровского крае — Амурского судостроительного (в 2019 г. просил о докапитализации на 14 млрд руб.) и у Хабаровского завода. Проблемные долги накопились у Выборгского судостроительного завода (8,5 млрд руб.), петербургских Балтзавода и «Северной верфи», прибалтийского «Янтаря».

Собеседники в отрасли отмечают, что в сложившейся ситуации предприятия вынуждены значительную часть своей выручки направлять на выплату процентов по кредитам. Чтобы их выплачивать по действующим процентным ставкам, рентабельность заказов должна быть не меньше 10%, а в реальности она составляет порядка 3–5%, говорит один из них. Частичное списание долгов и реструктуризация облегчит жизнь заводам, но проблему низкой рентабельности не решит, добавляет представитель отрасли. По его мнению, нехватка оборотных средств останется, но высвободится объем кредитного лимита, на который можно будет взять новый заем, рассуждает он.

Согласно МСФО за 2019 г., чистая прибыль ОСК за 2019 г. сократилась почти в 4,5 раза, до 508 млн руб., выручка выросла на 3,3%, до 336 млрд руб. Размер привлеченных кредитов и займов вырос на 3% и составил 151,9 млрд рублей. Корпорация на 40%, до 50 млрд рублей сократила краткосрочную часть задолженности по ним. По данным за 2018 г., средневзвешенная ставка по кредитному портфелю ОСК снизилась на 2,3 процентного пункта, до 9,37%. В начале марта вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что из 750 млрд руб. кредитов оборонно-промышленного комплекса почти половина должна быть списана, а остальные реструктурированы на 15 лет под 3% годовых в соответствии с решением, принятым в конце 2019 года на закрытом совещании у президента России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных