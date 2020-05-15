Судостроительным заводам облегчат долговую нагрузку на 30 млрд рублей

Согласно МСФО за 2019 г., чистая прибыль ОСК за 2019 г. сократилась почти в 4,5 раза, до 508 млн руб., выручка выросла на 3,3%, до 336 млрд руб. Размер привлеченных кредитов и займов вырос на 3% и составил 151,9 млрд рублей. Корпорация на 40%, до 50 млрд рублей сократила краткосрочную часть задолженности по ним. По данным за 2018 г., средневзвешенная ставка по кредитному портфелю ОСК снизилась на 2,3 процентного пункта, до 9,37%. В начале марта вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что из 750 млрд руб. кредитов оборонно-промышленного комплекса почти половина должна быть списана, а остальные реструктурированы на 15 лет под 3% годовых в соответствии с решением, принятым в конце 2019 года на закрытом совещании у президента России.