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Амурский судостроительный завод может получить заказ на 10 корветов

Контракт на сумму более 180 млрд рублей загрузит завод до 2035 года
Иван Сафронов Алексей Никольский
Заказ на 10 корветов (на фото — спуск на воду корвета «Громкий») загрузит Амурский судостроительный завод работой до 2035 года /Wikipedia

Амурский судостроительный завод (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре может получить крупнейший в своей российской истории заказ на постройку боевых кораблей. Как рассказали «Ведомостям» топ-менеджер одного из предприятий судостроительной промышленности и человек, близкий к Минобороны России, стороны обсуждают условия контракта на постройку до 10 корветов проекта 20380 для Тихоокеанского флота. 10 таких кораблей оцениваются в сумму свыше 180 млрд руб., а подписание твердого контракта может состояться уже в 2021 г., говорит один из собеседников. Новый заказ позволит загрузить мощности АСЗ на ближайшие 12–14 лет, уточняет он: это сохранит компетенции завода, играющего важную роль в оснащении сил Тихоокеанского флота, и обеспечит социальную стабильность градообразующего предприятия. В департаменте информации Минобороны на запрос «Ведомостей» не ответили, представитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК; в нее входит АСЗ) от комментариев воздержался.

По словам источника «Ведомостей», близкого к Главному штабу ВМФ России, контрактация новой серии корветов этого проекта позволит исправить сложившийся перекос в надводных силах Тихоокеанского флота: примерно из 50 кораблей он обладает лишь двумя новыми корветами, полученными от АСЗ в 2017–2018 гг. (корветы «Совершенный» и «Громкий»), еще два – «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» (проходит заводские ходовые испытания) и «Резкий» (строится) – флот рассчитывает получить в 2020–2021 гг. Кроме того, в 2018 г. Минобороны законтрактовало у АСЗ четыре малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт» со сроком исполнения в 2024–2026 гг., напоминает собеседник «Ведомостей». При их постройке были сложности с замещением импортных дизельных двигательных установок, но в 2021–2022 гг. поставки корабельных дизелей М507Д-1 петербургским заводом «Звезда» должны выйти на расчетный объем в девять единиц (по три на один корабль) ежегодно.

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