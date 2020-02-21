Амурский судостроительный завод может получить заказ на 10 корветов

Амурский судостроительный завод (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре может получить крупнейший в своей российской истории заказ на постройку боевых кораблей. Как рассказали «Ведомостям» топ-менеджер одного из предприятий судостроительной промышленности и человек, близкий к Минобороны России, стороны обсуждают условия контракта на постройку до 10 корветов проекта 20380 для Тихоокеанского флота. 10 таких кораблей оцениваются в сумму свыше 180 млрд руб., а подписание твердого контракта может состояться уже в 2021 г., говорит один из собеседников. Новый заказ позволит загрузить мощности АСЗ на ближайшие 12–14 лет, уточняет он: это сохранит компетенции завода, играющего важную роль в оснащении сил Тихоокеанского флота, и обеспечит социальную стабильность градообразующего предприятия. В департаменте информации Минобороны на запрос «Ведомостей» не ответили, представитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК; в нее входит АСЗ) от комментариев воздержался.