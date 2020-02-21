Амурский судостроительный завод может получить заказ на 10 корветов
Амурский судостроительный завод (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре может получить крупнейший в своей российской истории заказ на постройку боевых кораблей. Как рассказали «Ведомостям» топ-менеджер одного из предприятий судостроительной промышленности и человек, близкий к Минобороны России, стороны обсуждают условия контракта на постройку до 10 корветов проекта 20380 для Тихоокеанского флота. 10 таких кораблей оцениваются в сумму свыше 180 млрд руб., а подписание твердого контракта может состояться уже в 2021 г., говорит один из собеседников. Новый заказ позволит загрузить мощности АСЗ на ближайшие 12–14 лет, уточняет он: это сохранит компетенции завода, играющего важную роль в оснащении сил Тихоокеанского флота, и обеспечит социальную стабильность градообразующего предприятия. В департаменте информации Минобороны на запрос «Ведомостей» не ответили, представитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК; в нее входит АСЗ) от комментариев воздержался.
По словам источника «Ведомостей», близкого к Главному штабу ВМФ России, контрактация новой серии корветов этого проекта позволит исправить сложившийся перекос в надводных силах Тихоокеанского флота: примерно из 50 кораблей он обладает лишь двумя новыми корветами, полученными от АСЗ в 2017–2018 гг. (корветы «Совершенный» и «Громкий»), еще два – «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» (проходит заводские ходовые испытания) и «Резкий» (строится) – флот рассчитывает получить в 2020–2021 гг. Кроме того, в 2018 г. Минобороны законтрактовало у АСЗ четыре малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт» со сроком исполнения в 2024–2026 гг., напоминает собеседник «Ведомостей». При их постройке были сложности с замещением импортных дизельных двигательных установок, но в 2021–2022 гг. поставки корабельных дизелей М507Д-1 петербургским заводом «Звезда» должны выйти на расчетный объем в девять единиц (по три на один корабль) ежегодно.