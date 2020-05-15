РБК: Сечин попросил снизить тарифы на транспортировку нефти до уровня 2008 года

Письмо Сечина было отправлено в конце апреля. Он отмечает, что рублевые котировки цены нефти Urals в апреле 2020 г. достигли уровня, сопоставимого с декабрем 2020 г. (1160 руб. за баррель против 1080 руб.) Тарифы «Транснефти» за это время повысились в 2,5 раза (с 822 до 2094 руб. за тонну на километр), а тарифы РЖД — в два раза (с 1253 до 2523 руб.)