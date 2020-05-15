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РБК: Сечин попросил снизить тарифы на транспортировку нефти до уровня 2008 года

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к и. о. премьера Андрею Белоусову с просьбой снизить тарифы «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти, сообщает РБК. В письме входящему в директоров «Роснефти» Белоусову, копия которого есть у РБК, Сечин предложил установить тарифы на уровне декабря 2008 г.

Письмо Сечина было отправлено в конце апреля. Он отмечает, что рублевые котировки цены нефти Urals в апреле 2020 г. достигли уровня, сопоставимого с декабрем 2020 г. (1160 руб. за баррель против 1080 руб.) Тарифы «Транснефти» за это время повысились в 2,5 раза (с 822 до 2094 руб. за тонну на километр), а тарифы РЖД — в два раза (с 1253 до 2523 руб.)

12 мая Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что считает транспортировочные тарифы несопоставимыми с ценой нефти. Он назвал ему тарифы «Транснефти» на перевозку тонны нефти на километр в 2008 и 2020 г. и добавил, что в конечной цене нефти транспортировка занимает 32%. «Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это», – ответил президент.

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После встречи в «Транснефти» заявили, что расчеты, приведенные Сечиным, основаны «на удивительном непонимании разницы между тоннами и баррелями». Советник президента «Транснефти» Игорь Демин выразил сожаление, что Сечин озвучил цифры, касающиеся «Транснефти», без сверки исходных данных с компанией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных