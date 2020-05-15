РБК: Сечин попросил снизить тарифы на транспортировку нефти до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к и. о. премьера Андрею Белоусову с просьбой снизить тарифы «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти, сообщает РБК. В письме входящему в директоров «Роснефти» Белоусову, копия которого есть у РБК, Сечин предложил установить тарифы на уровне декабря 2008 г.
Письмо Сечина было отправлено в конце апреля. Он отмечает, что рублевые котировки цены нефти Urals в апреле 2020 г. достигли уровня, сопоставимого с декабрем 2020 г. (1160 руб. за баррель против 1080 руб.) Тарифы «Транснефти» за это время повысились в 2,5 раза (с 822 до 2094 руб. за тонну на километр), а тарифы РЖД — в два раза (с 1253 до 2523 руб.)
12 мая Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что считает транспортировочные тарифы несопоставимыми с ценой нефти. Он назвал ему тарифы «Транснефти» на перевозку тонны нефти на километр в 2008 и 2020 г. и добавил, что в конечной цене нефти транспортировка занимает 32%. «Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это», – ответил президент.
После встречи в «Транснефти» заявили, что расчеты, приведенные Сечиным, основаны «на удивительном непонимании разницы между тоннами и баррелями». Советник президента «Транснефти» Игорь Демин выразил сожаление, что Сечин озвучил цифры, касающиеся «Транснефти», без сверки исходных данных с компанией.