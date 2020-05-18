Россияне на самоизоляции начали активней покупать велосипеды

Рост спроса «Авито» отметила во всех категориях велосипедов и практически по всем регионам, поисковый запрос «велосипед» в первую неделю мая вышел на второе место по всему сервису. При этом спрос на семейные велосипеды в Москве упал на 69%. В «Авито» допускают, что это связано с более жесткими ограничениями и запретом на прогулки на детских площадках. Закрытие парков также могло привести к невысокому росту спроса на велосипеды BMX (+11%) при значительном увеличении числа объявлений (+43%).