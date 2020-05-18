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Россияне на самоизоляции начали активней покупать велосипеды

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Спрос на велосипеды в России на сервисе частных объявлений «Авито» в марте и начале апреля повысился в среднем на 36% за год, на обычные дорожные велосипеды – на 76%, сообщает компания. В «Авито» отмечают, что ажиотаж заметен даже на фоне регулярного сезонного повышения спроса. Компания связывает это с тем, что у россиян сложилась потребность в активных занятиях, привычные виды развлечений при этом недоступны.

Рост спроса «Авито» отметила во всех категориях велосипедов и практически по всем регионам, поисковый запрос «велосипед» в первую неделю мая вышел на второе место по всему сервису. При этом спрос на семейные велосипеды в Москве упал на 69%. В «Авито» допускают, что это связано с более жесткими ограничениями и запретом на прогулки на детских площадках. Закрытие парков также могло привести к невысокому росту спроса на велосипеды BMX (+11%) при значительном увеличении числа объявлений (+43%).

Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, привели к повышению спроса на отдельные категории товаров. В середине апреля Сбербанк отмечал рост спроса на телекоммуникационное оборудование для дома – в частности, роутеры и усилители сигнала. В то же время «М.видео–Эльдорадо» и «Ситилинк» отметили рост спроса на ноутбуки. Череда крупных покупок электроники в I–II кварталах 2020 г. может драматично завершиться в III квартале, предупредил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных