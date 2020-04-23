Россияне раскупают модемы, роутеры и другое телекомоборудование

На время самоизоляции многие пользователи переехали за город, где ранее связь требовалась только время от времени, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Если брать многоквартирные дома, то в них резко выросло потребление интернета: стало больше тех, кто подключается к нему одновременно, рассуждает эксперт. Люди стали ставить дополнительные устройства, чтобы улучшить передачу голоса и данных, замечает Кусков. По его мнению, пользователи, поработав дома в первые недели, оценили свои удаленные рабочие места, увидели проблемы и начали их решать. Именно этим можно объяснить то, что рост продаж телекомоборудования пришелся не на начало месяца, а на его вторую половину, считает Кусков.