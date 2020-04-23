Россияне раскупают модемы, роутеры и другое телекомоборудование

Россияне раскупают модемы, роутеры и другое телекомоборудованиеВ условиях самоизоляции они обустраивают домашние офисы
На прошлой неделе (13–19 апреля) расходы россиян на телекоммуникационное оборудование – роутеры, усилители сигнала WiFi, а также средства для соединения друг с другом систем передачи данных – выросли почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании, подготовленном Сбербанком. Пользователи продолжают обустраивать офисы дома и на даче, считают его авторы. Данные получены из платежных систем и общедоступных источников, утверждают они.
На время самоизоляции многие пользователи переехали за город, где ранее связь требовалась только время от времени, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Если брать многоквартирные дома, то в них резко выросло потребление интернета: стало больше тех, кто подключается к нему одновременно, рассуждает эксперт. Люди стали ставить дополнительные устройства, чтобы улучшить передачу голоса и данных, замечает Кусков. По его мнению, пользователи, поработав дома в первые недели, оценили свои удаленные рабочие места, увидели проблемы и начали их решать. Именно этим можно объяснить то, что рост продаж телекомоборудования пришелся не на начало месяца, а на его вторую половину, считает Кусков.