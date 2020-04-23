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Россияне раскупают модемы, роутеры и другое телекомоборудование

В условиях самоизоляции они обустраивают домашние офисы
Ангелина Кречетова
Nick Morrison / Unsplash

На прошлой неделе (13–19 апреля) расходы россиян на телекоммуникационное оборудование – роутеры, усилители сигнала WiFi, а также средства для соединения друг с другом систем передачи данных – выросли почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании, подготовленном Сбербанком. Пользователи продолжают обустраивать офисы дома и на даче, считают его авторы. Данные получены из платежных систем и общедоступных источников, утверждают они.

На время самоизоляции многие пользователи переехали за город, где ранее связь требовалась только время от времени, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Если брать многоквартирные дома, то в них резко выросло потребление интернета: стало больше тех, кто подключается к нему одновременно, рассуждает эксперт. Люди стали ставить дополнительные устройства, чтобы улучшить передачу голоса и данных, замечает Кусков. По его мнению, пользователи, поработав дома в первые недели, оценили свои удаленные рабочие места, увидели проблемы и начали их решать. Именно этим можно объяснить то, что рост продаж телекомоборудования пришелся не на начало месяца, а на его вторую половину, считает Кусков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных