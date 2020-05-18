Фонд Дерипаски передал врачам Кубани средства индивидуальной защиты
Фонд «Вольное дело», основанный бизнесменом Олегом Дерипаской, передал в Краснодарскую краевую клиническую больницу №1 и Центральную районную больницу Усть-Лабинска партию средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. В партию вошли 5000 противочумных костюмов, 6000 респираторов, 4000 очков, а также 5000 бахил, рассказали в пресс-службе фонда.
Обе больницы на время пандемии переведены в режим инфекционных госпиталей. Та, что в Усть-Лабинске принимает больных COVID-19 из пяти районов Краснодарского края, а Краснодарская краевая больница №1 — со всей Кубани.
«Вольное дело» не первый раз помогает регионам в борьбе с пандемией COVID-19. Ранее фонд направил 12 автомобилей скорой помощи и более 1 млн медицинских масок в регионы Сибири и Урала. Организация также запустила сайт «ПРО ИВЛ» для дистанционного консультирования врачей совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова. В середине апреля фонд купил 14 аппаратов ИВЛ для больницы Усть-Лабинска.
Олег Дерипаска окончил в Усть-Лабинске среднюю школу. Там же он зарегистрирован с 2004 г. и платит налоги.