Фонд Дерипаски передал врачам Кубани средства индивидуальной защиты

«Вольное дело» не первый раз помогает регионам в борьбе с пандемией COVID-19. Ранее фонд направил 12 автомобилей скорой помощи и более 1 млн медицинских масок в регионы Сибири и Урала. Организация также запустила сайт «ПРО ИВЛ» для дистанционного консультирования врачей совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова. В середине апреля фонд купил 14 аппаратов ИВЛ для больницы Усть-Лабинска.