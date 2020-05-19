«Ростелеком» допустил сохранение работы из дома после конца пандемии
«Ростелеком» рассматривает возможность сохранить режим удаленной работы для части своих сотрудников после окончания пандемии коронавируса, заявила компания в финансовом отчете за I квартал 2020 г. Это поможет сократить расходы на офисные помещения и обслуживание. В «Ростелекоме» также считают, что работа из дома обеспечивает более привлекательные условия труда.
Компания перевела офисных сотрудников на дистанционный режим работы с 16 марта, сейчас удаленно работают около 60 000 сотрудников «Ростелекома». Решение о том, кому будет разрешено сохранить такой режим, «Ростелеком» будет принимать по отдельным категориям.
Распространение коронавируса вынудило компании по всему миру ввести удаленный режим работы. В мае Google и Facebook допустили, что для сотрудников, которые могут работать из дома, такой режим может быть сохранен на протяжении 2020 г. Первой компанией, которая разрешила сотрудникам не выходить в офис и в дальнейшем, стала Twitter. Если сотрудники способны выполнять свои задачи из дома, то компания разрешит им всегда работать в таком режиме.