«Ростелеком» допустил сохранение работы из дома после конца пандемии

Распространение коронавируса вынудило компании по всему миру ввести удаленный режим работы. В мае Google и Facebook допустили, что для сотрудников, которые могут работать из дома, такой режим может быть сохранен на протяжении 2020 г. Первой компанией, которая разрешила сотрудникам не выходить в офис и в дальнейшем, стала Twitter. Если сотрудники способны выполнять свои задачи из дома, то компания разрешит им всегда работать в таком режиме.