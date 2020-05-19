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«Ростелеком» допустил сохранение работы из дома после конца пандемии

Ведомости

«Ростелеком» рассматривает возможность сохранить режим удаленной работы для части своих сотрудников после окончания пандемии коронавируса, заявила компания в финансовом отчете за I квартал 2020 г. Это поможет сократить расходы на офисные помещения и обслуживание. В «Ростелекоме» также считают, что работа из дома обеспечивает более привлекательные условия труда.

Компания перевела офисных сотрудников на дистанционный режим работы с 16 марта, сейчас удаленно работают около 60 000 сотрудников «Ростелекома». Решение о том, кому будет разрешено сохранить такой режим, «Ростелеком» будет принимать по отдельным категориям.

Распространение коронавируса вынудило компании по всему миру ввести удаленный режим работы. В мае Google и Facebook допустили, что для сотрудников, которые могут работать из дома, такой режим может быть сохранен на протяжении 2020 г. Первой компанией, которая разрешила сотрудникам не выходить в офис и в дальнейшем, стала Twitter. Если сотрудники способны выполнять свои задачи из дома, то компания разрешит им всегда работать в таком режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных