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Аэропортам выплатят по 195 рублей за потерянных из-за пандемии пассажиров

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Аэропорты в России смогут во втором квартале 2020 г. получить компенсации за пассажиров, которые не воспользовались их услугами из-за ограничений во время эпидемии коронавируса. Компенсация составит 195,4 рубля за каждого потерянного пассажира, их количество определят в сравнении с пассажиропотоком второго квартала 2019 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства о распределении субсидий аэропортам.

Газета ознакомилась с проектом, который Минтранс разработал и внес в правительство. Ранее метод расчета субсидий пропорционально падению пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года применялся для распределения субсидий авиакомпаниям. Им рассчитали выплаты в 365 рублей на потерянного пассажира. По оценке издания, размеры компенсаций для аэропортов для крупных региональных аэропортов составят при таких расчетах десятки миллионы рублей в месяц, а для аэропортов в столице — сотни. Так, аэропорт Симферополя, потерял в апреле 89,5% пассажиропотока, или 254,2 тыс. человек, то есть расчетно ему выплатят около 50 млн руб., а московский аэропорт «Внуково» может получить в апреле около 320–330 млн руб.

Субсидии нельзя будет потратить на обслуживание кредитов. Не менее 60% средств (или меньшую их долю в случае полного покрытия) аэропорты должны направить на заработные платы персоналу и страховые взносы. Еще 40% предназначаются на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств. Право на получение субсидии получат только те управляющие компании, которые обеспечили непрерывную работу аэропортов и сохранили не менее 90% персонала от штатной численности на 1 января 2020 г. Заявки можно будет подать в течение 30 дней после того, как правила будут приняты.

Правительство планирует выделить аэропортам субсидии только на второй квартал, суммарно 10,1 млрд руб. При ставке в 195,4 руб. за пассажира, подсчитало издание, этих средства хватит на компенсацию потерь пассажиропотока аэропортам в 51,7 млн человек. Это около 92% от пассажиропотока второго квартала 2019 г. в 56,2 млн пассажиров. В порядке распределения субсидий, разработанном Минтрансом предполагается, что если падение будет выше 92%, то сумма ее будет уменьшена пропорционально для всех аэропортов. В Минтрансе не исключили возможность выплат аэропортам и в третьем квартале 2020 г. Источники газеты в отрасли говорят, что вариант, который Минтранс направил в аппарат правительства, уже восьмой по счету.

По словам гендиректора Friendly Avia Support Александра Ланецкого, для российских аэропортов хорошим результатом в третьем квартале будет пассажиропоток на уровне 25% от прошлогоднего, а в четвертом квартале — на уровне 50%. В 2019 г. в третьем квартале аэропорты России обслужили 70,8 млн пассажиров, в четвертом — 50,2 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных