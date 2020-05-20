Аэропортам выплатят по 195 рублей за потерянных из-за пандемии пассажиров

Правительство планирует выделить аэропортам субсидии только на второй квартал, суммарно 10,1 млрд руб. При ставке в 195,4 руб. за пассажира, подсчитало издание, этих средства хватит на компенсацию потерь пассажиропотока аэропортам в 51,7 млн человек. Это около 92% от пассажиропотока второго квартала 2019 г. в 56,2 млн пассажиров. В порядке распределения субсидий, разработанном Минтрансом предполагается, что если падение будет выше 92%, то сумма ее будет уменьшена пропорционально для всех аэропортов. В Минтрансе не исключили возможность выплат аэропортам и в третьем квартале 2020 г. Источники газеты в отрасли говорят, что вариант, который Минтранс направил в аппарат правительства, уже восьмой по счету.