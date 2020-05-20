Аэропортам выплатят по 195 рублей за потерянных из-за пандемии пассажиров
Аэропорты в России смогут во втором квартале 2020 г. получить компенсации за пассажиров, которые не воспользовались их услугами из-за ограничений во время эпидемии коронавируса. Компенсация составит 195,4 рубля за каждого потерянного пассажира, их количество определят в сравнении с пассажиропотоком второго квартала 2019 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства о распределении субсидий аэропортам.
Газета ознакомилась с проектом, который Минтранс разработал и внес в правительство. Ранее метод расчета субсидий пропорционально падению пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года применялся для распределения субсидий авиакомпаниям. Им рассчитали выплаты в 365 рублей на потерянного пассажира. По оценке издания, размеры компенсаций для аэропортов для крупных региональных аэропортов составят при таких расчетах десятки миллионы рублей в месяц, а для аэропортов в столице — сотни. Так, аэропорт Симферополя, потерял в апреле 89,5% пассажиропотока, или 254,2 тыс. человек, то есть расчетно ему выплатят около 50 млн руб., а московский аэропорт «Внуково» может получить в апреле около 320–330 млн руб.
Субсидии нельзя будет потратить на обслуживание кредитов. Не менее 60% средств (или меньшую их долю в случае полного покрытия) аэропорты должны направить на заработные платы персоналу и страховые взносы. Еще 40% предназначаются на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств. Право на получение субсидии получат только те управляющие компании, которые обеспечили непрерывную работу аэропортов и сохранили не менее 90% персонала от штатной численности на 1 января 2020 г. Заявки можно будет подать в течение 30 дней после того, как правила будут приняты.
Правительство планирует выделить аэропортам субсидии только на второй квартал, суммарно 10,1 млрд руб. При ставке в 195,4 руб. за пассажира, подсчитало издание, этих средства хватит на компенсацию потерь пассажиропотока аэропортам в 51,7 млн человек. Это около 92% от пассажиропотока второго квартала 2019 г. в 56,2 млн пассажиров. В порядке распределения субсидий, разработанном Минтрансом предполагается, что если падение будет выше 92%, то сумма ее будет уменьшена пропорционально для всех аэропортов. В Минтрансе не исключили возможность выплат аэропортам и в третьем квартале 2020 г. Источники газеты в отрасли говорят, что вариант, который Минтранс направил в аппарат правительства, уже восьмой по счету.
По словам гендиректора Friendly Avia Support Александра Ланецкого, для российских аэропортов хорошим результатом в третьем квартале будет пассажиропоток на уровне 25% от прошлогоднего, а в четвертом квартале — на уровне 50%. В 2019 г. в третьем квартале аэропорты России обслужили 70,8 млн пассажиров, в четвертом — 50,2 млн.