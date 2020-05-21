Victoria's Secret закроет 250 магазинов из-за коронавируса
Бренд нижнего белья Victoria’s Secret закроет 250 магазинов в США и Канаде после сокращения прибыли из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении компании – владельца бренда – L Brands. Общий объем продаж бренда в течение первого финансового квартала упал на 46% до $821,5 млн.
Еще до пандемии коронавируса Victoria’s Secret столкнулась с падением продаж. В феврале L Brands объявила о сделке по продаже контрольного пакета акций бренда нью-йоркской частной инвестиционной компании Sycamore Partners. По предварительным условиям компания должна была получить контроль над Victoria’s Secret, а оставшиеся 45% акций L Brands переведет в отдельную компанию. Бренд оценили в $1,1 млрд, утверждали источники The Wall Street Journal, ожидаемая сумма сделки при этом составляла $525 млн. Однако в апреле Sycamore Partners попыталась отказаться от сделки, и она не состоялась.
L Brands помимо Victoria's Secret принадлежат бренды Pink и Bath & Body Works. Sycamore Partners ранее купила нескольких производителей и продавцов одежды, находящихся в сложной ситуации, – Nine West, Talbots и Hot Topic. Всего на территории Северной Америки у Victoria’s Secret 849 магазинов, большинство из которых остаются закрытыми с марта из-за COVID-19. В России у бренда семь магазинов: шесть в Москве и один в Санкт-Петербурге.