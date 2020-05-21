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Victoria's Secret закроет 250 магазинов из-за коронавируса

Ведомости

Бренд нижнего белья Victoria’s Secret закроет 250 магазинов в США и Канаде после сокращения прибыли из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении компании – владельца бренда – L Brands. Общий объем продаж бренда в течение первого финансового квартала упал на 46% до $821,5 млн.

Еще до пандемии коронавируса Victoria’s Secret столкнулась с падением продаж. В феврале L Brands объявила о сделке по продаже контрольного пакета акций бренда нью-йоркской частной инвестиционной компании Sycamore Partners. По предварительным условиям компания должна была получить контроль над Victoria’s Secret, а оставшиеся 45% акций L Brands переведет в отдельную компанию. Бренд оценили в $1,1 млрд, утверждали источники The Wall Street Journal, ожидаемая сумма сделки при этом составляла $525 млн. Однако в апреле Sycamore Partners попыталась отказаться от сделки, и она не состоялась.

L Brands помимо Victoria's Secret принадлежат бренды Pink и Bath & Body Works. Sycamore Partners ранее купила нескольких производителей и продавцов одежды, находящихся в сложной ситуации, – Nine West, Talbots и Hot Topic. Всего на территории Северной Америки у Victoria’s Secret 849 магазинов, большинство из которых остаются закрытыми с марта из-за COVID-19. В России у бренда семь магазинов: шесть в Москве и один в Санкт-Петербурге.

Ранее по теме: Покупатель Victoria's Secret попытался выйти из сделки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных