Victoria's Secret закроет 250 магазинов из-за коронавируса

Еще до пандемии коронавируса Victoria’s Secret столкнулась с падением продаж. В феврале L Brands объявила о сделке по продаже контрольного пакета акций бренда нью-йоркской частной инвестиционной компании Sycamore Partners. По предварительным условиям компания должна была получить контроль над Victoria’s Secret, а оставшиеся 45% акций L Brands переведет в отдельную компанию. Бренд оценили в $1,1 млрд, утверждали источники The Wall Street Journal, ожидаемая сумма сделки при этом составляла $525 млн. Однако в апреле Sycamore Partners попыталась отказаться от сделки, и она не состоялась.