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Facebook переведет половину сотрудников на постоянную работу из дома

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Facebook начала нанимать сотрудников из расчета, что те будут работать из дома и после окончания пандемии коронавируса, передает The Wall Street Journal слова генерального директора компании Марка Цукерберга. В течение 10 лет компания планирует сформировать штат сотрудников, в котором до 50% будут работать удаленно. Цукерберг заявил в интервью The Verge, что около 40% сотрудников Facebook уже изъявили желание работать из дома.

На первых этапах компания будет нанимать на удаленную работу только людей из городов США, в которых нет офисов Facebook, преимущественно на вакансии старших инженеров. Новым сотрудникам будут предлагать работу из дома после разрешения руководителя команды. Действующие сотрудники Facebook смогут работать в удаленном формате после окончания пандемии, но только если у них будут высокие показатели качества работы.

Facebook не планирует массово возвращать своих сотрудников в офисы в течение 2020 г., такой же режим на период распространения коронавируса ввели Google и Microsoft. Twitter первой из крупных технологических компаний США объявила, что предоставит сотрудникам возможность работать из дома и после окончания пандемии. Накануне криптовалютная биржа Coinbase заявила, что сменит подход к организации рабочего процесса: после пандемии сотрудники будут преимущественно работать из дома, а работа в офисе будет опцией.

Ранее по теме: «Ростелеком» допустил сохранение работы из дома после окончания пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных