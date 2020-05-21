Facebook переведет половину сотрудников на постоянную работу из дома

Facebook не планирует массово возвращать своих сотрудников в офисы в течение 2020 г., такой же режим на период распространения коронавируса ввели Google и Microsoft. Twitter первой из крупных технологических компаний США объявила, что предоставит сотрудникам возможность работать из дома и после окончания пандемии. Накануне криптовалютная биржа Coinbase заявила, что сменит подход к организации рабочего процесса: после пандемии сотрудники будут преимущественно работать из дома, а работа в офисе будет опцией.