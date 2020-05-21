Facebook переведет половину сотрудников на постоянную работу из дома
Facebook начала нанимать сотрудников из расчета, что те будут работать из дома и после окончания пандемии коронавируса, передает The Wall Street Journal слова генерального директора компании Марка Цукерберга. В течение 10 лет компания планирует сформировать штат сотрудников, в котором до 50% будут работать удаленно. Цукерберг заявил в интервью The Verge, что около 40% сотрудников Facebook уже изъявили желание работать из дома.
На первых этапах компания будет нанимать на удаленную работу только людей из городов США, в которых нет офисов Facebook, преимущественно на вакансии старших инженеров. Новым сотрудникам будут предлагать работу из дома после разрешения руководителя команды. Действующие сотрудники Facebook смогут работать в удаленном формате после окончания пандемии, но только если у них будут высокие показатели качества работы.
Facebook не планирует массово возвращать своих сотрудников в офисы в течение 2020 г., такой же режим на период распространения коронавируса ввели Google и Microsoft. Twitter первой из крупных технологических компаний США объявила, что предоставит сотрудникам возможность работать из дома и после окончания пандемии. Накануне криптовалютная биржа Coinbase заявила, что сменит подход к организации рабочего процесса: после пандемии сотрудники будут преимущественно работать из дома, а работа в офисе будет опцией.