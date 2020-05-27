Умер бывший топ-менеджер «Лукойла» Сергей Малюков

Малюков работал в «Лукойле» с 1995 г. В разные годы он занимал различные должности в компании, с 2012 г. был вице-президентом компании по контролю и внутреннему аудиту, с 2016 г. ‒ вице-президентом ‒ руководителем службы внутреннего аудита «Лукойла». В апреле 2018 г. он покинул должность в связи с выходом на пенсию.