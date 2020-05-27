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Умер бывший топ-менеджер «Лукойла» Сергей Малюков

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Умер бывший топ-менеджер «Лукойла» Сергей Малюков, передает РБК. Информацию о его смерти «после тяжелой продолжительной болезни» подтвердили в компании.

Первым о смерти Малюкова сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, незадолго до смерти у Малюкова диагностировали пневмонию. По данным канала, бывший топ-менеджер скончался 27 мая.

По данным телеканала РЕН ТВ, Малюков умер в своем частном доме на улице Академика Семенова. Его смерть констатировала бригада скорой помощи, приехавшая вечером 25 мая.

Малюкову было 66 лет. По информации источника РБК, причиной смерти стала онкология.

Малюков работал в «Лукойле» с 1995 г. В разные годы он занимал различные должности в компании, с 2012 г. был вице-президентом компании по контролю и внутреннему аудиту, с 2016 г. ‒ вице-президентом ‒ руководителем службы внутреннего аудита «Лукойла». В апреле 2018 г. он покинул должность в связи с выходом на пенсию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных