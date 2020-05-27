Умер бывший топ-менеджер «Лукойла» Сергей Малюков
Первым о смерти Малюкова сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, незадолго до смерти у Малюкова диагностировали пневмонию. По данным канала, бывший топ-менеджер скончался 27 мая.
По данным телеканала РЕН ТВ, Малюков умер в своем частном доме на улице Академика Семенова. Его смерть констатировала бригада скорой помощи, приехавшая вечером 25 мая.
Малюкову было 66 лет. По информации источника РБК, причиной смерти стала онкология.
Малюков работал в «Лукойле» с 1995 г. В разные годы он занимал различные должности в компании, с 2012 г. был вице-президентом компании по контролю и внутреннему аудиту, с 2016 г. ‒ вице-президентом ‒ руководителем службы внутреннего аудита «Лукойла». В апреле 2018 г. он покинул должность в связи с выходом на пенсию.