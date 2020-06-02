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ФАС не намерена отзывать иск к «Лукойлу» об оспаривании сделки с «Открытием»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что оснований для отзыва иска к «Лукойлу» и компании «Открытие промышленные инвестиции» нет. В ведомстве отметили, что инвесторы в России должны находиться в равных условиях перед законом. Инициированный ФАС судебный процесс, по мнению регулятора, свидетельствует о благоприятности инвестиционного климата для добросовестных иностранных инвесторов.

Сокрытие существенной информации перед правительственной комиссией по иностранным инвестициям не может рассматриваться как добросовестное поведение инвестора, сказали в ФАС. Комиссия должна обладать полной информацией, чтобы оценить как выгоды от инвестиций, так и риски для национальной безопасности в случае, если иностранные инвесторы получат контроль над предприятием.

Сделка между «Лукойлом» и «Открытие холдингом» касалась продажи 100% акций «Архангельскгеолдобычи» (АГД) и была одобрена в апреле 2017 г. По условиям сделки «Открытие холдинг» через «дочку» «Открытие промышленные инвестиции» получал 100% акций АГД за $1,45 млрд. В конце мая ФАС обратилась в суд с намерением оспорить сделку. Регулятор считает, что ее сумма завышена вдвое, а покупатель не раскрыл информацию о наличии второго гражданства у ряда бенефициаров «Открытие холдинга».

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«Лукойл» не согласился с доводами ФАС и заявил, что иск ставит под сомнение саму процедуру государственного контроля за иностранными инвестициями в российские стратегические предприятия. ВТБ, выступавший консультантом со стороны покупателя, заявил, что действия, направленные на пересмотр решения комиссии, создают почву для пересмотра многих других инвестиционных соглашений, что угрожает инвестиционному климату в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных