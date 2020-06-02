ФАС не намерена отзывать иск к «Лукойлу» об оспаривании сделки с «Открытием»

Сделка между «Лукойлом» и «Открытие холдингом» касалась продажи 100% акций «Архангельскгеолдобычи» (АГД) и была одобрена в апреле 2017 г. По условиям сделки «Открытие холдинг» через «дочку» «Открытие промышленные инвестиции» получал 100% акций АГД за $1,45 млрд. В конце мая ФАС обратилась в суд с намерением оспорить сделку. Регулятор считает, что ее сумма завышена вдвое, а покупатель не раскрыл информацию о наличии второго гражданства у ряда бенефициаров «Открытие холдинга».