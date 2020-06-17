СМИ узнали о плане спасения «Аэрофлота» через выкуп допэмиссии акций
«Аэрофлот», на 51,2% принадлежащий государству, может выпустить допэмиссию на сумму около 80 млрд руб. Государство может купить акции на 50 млрд руб., а остальные выкупят ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций в равных пропорциях, сообщили собеседники Reuters. Представитель фонда рассказал «Интерфаксу», что РФПИ и международные партнеры фонда изучают возможность инвестиций в «Аэрофлот. Представитель "Аэрофлота" сообщил агентству, что не располагает такой информацией.
Ранее Росавиация на особых условиях выделила 7,89 млрд руб. «Аэрофлоту» и двум его дочерним авиакомпаниям – «России» и «Авроре». Деньги были выплачены сразу, а их размер не зависел от сокращения числа рейсов и не рассчитывался по месяцам. Источник «Интерфакса» сообщал, что «Аэрофлот» также может получить пятилетние госгарантии для кредитования в нескольких банках с процентной ставкой от 6,5 до 7% годовых.
В марте Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Старший эксперт авиационной практики Bain & Company Сергей Зайцев оценивал потери российских авиакомпаний из-за ограничений на перелеты и падения спроса в 2020 г. в 550 млрд руб.