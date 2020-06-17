СМИ узнали о плане спасения «Аэрофлота» через выкуп допэмиссии акций

Ранее Росавиация на особых условиях выделила 7,89 млрд руб. «Аэрофлоту» и двум его дочерним авиакомпаниям – «России» и «Авроре». Деньги были выплачены сразу, а их размер не зависел от сокращения числа рейсов и не рассчитывался по месяцам. Источник «Интерфакса» сообщал, что «Аэрофлот» также может получить пятилетние госгарантии для кредитования в нескольких банках с процентной ставкой от 6,5 до 7% годовых.