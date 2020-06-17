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СМИ узнали о плане спасения «Аэрофлота» через выкуп допэмиссии акций

Ведомости

Правительство обсуждает вопрос о докапитализации пострадавшего в кризис «Аэрофлота» через допэмиссию акций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Чиновники и ВТБ обсуждали этот вопрос, знает источник «Интерфакса».

«Аэрофлот», на 51,2% принадлежащий государству, может выпустить допэмиссию на сумму около 80 млрд руб. Государство может купить акции на 50 млрд руб., а остальные выкупят ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций в равных пропорциях, сообщили собеседники Reuters. Представитель фонда рассказал «Интерфаксу», что РФПИ и международные партнеры фонда изучают возможность инвестиций в «Аэрофлот. Представитель "Аэрофлота" сообщил агентству, что не располагает такой информацией.

Ранее Росавиация на особых условиях выделила 7,89 млрд руб. «Аэрофлоту» и двум его дочерним авиакомпаниям – «России» и «Авроре». Деньги были выплачены сразу, а их размер не зависел от сокращения числа рейсов и не рассчитывался по месяцам. Источник «Интерфакса» сообщал, что «Аэрофлот» также может получить пятилетние госгарантии для кредитования в нескольких банках с процентной ставкой от 6,5 до 7% годовых.

Ранее по теме: «Аэрофлот» получает субсидии государства на особых условиях

В марте Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Старший эксперт авиационной практики Bain & Company Сергей Зайцев оценивал потери российских авиакомпаний из-за ограничений на перелеты и падения спроса в 2020 г. в 550 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных