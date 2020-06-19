Акционеры «ВСМПО-Ависмы» опровергли информацию о возможной приостановке работ

17 июня Кузюк во время выступления перед трудовым коллективом заявил, что предприятие может приостановить работу, если не получит новых заказов. При этом он подчеркивал, что предприятие будет остановлено только в крайнем случае, а сейчас оно занимается поиском новых сегментов рынка – судостроение, энергетика.