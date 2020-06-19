Акционеры «ВСМПО-Ависмы» опровергли информацию о возможной приостановке работ
Акционеры крупнейшего в мире производителя титана – корпорации «ВСМПО-Ависма» – опровергли заявление и. о. гендиректора компании Максима Кузюка о возможной остановке в сентябре завода в Верхней Салде. Заявление Кузюка, по их словам, является его личным мнением, «не имеющим отношения к действительности».
«Приостановка работы предприятия не рассматривается акционерами», – говорится в сообщении.
17 июня Кузюк во время выступления перед трудовым коллективом заявил, что предприятие может приостановить работу, если не получит новых заказов. При этом он подчеркивал, что предприятие будет остановлено только в крайнем случае, а сейчас оно занимается поиском новых сегментов рынка – судостроение, энергетика.
Всего в компании работают 20 000 человек, сколько из них на заводе в Верхней Салде, не уточняется. Ранее компания объявила о сокращении производства на треть и сокращении инвестпрограммы.
Производственный план на 2020 г. был сокращен на треть – с 39 000 до 26 500 т товарной титановой продукции. Компания объясняла, что из-за пандемии коронавируса авиаперевозки рухнули в 10 раз. Часть производственных участков будет временно закрыта, а оборудование законсервировано.